Violento asalto a una jueza en Tolosa frente a su hijo: le exigieron dólares
Tres delincuentes asaltaron a una jueza en Tolosa, amenazaron a su hijo y exigieron dólares y el dinero de una supuesta caja fuerte.
Una jueza de La Plata fue víctima de un violento asalto en su vivienda de Tolosa, donde tres delincuentes la amenazaron junto a su hijo y permanecieron alrededor de una hora y media. Los ladrones sabían que Claudia Grecco era magistrada y le reclamaron dólares y dinero de una caja fuerte que, según le manifestaron, conocían de antemano.
El robo ocurrió alrededor de las 16.30 del viernes. Las cámaras de seguridad del barrio registraron el recorrido de los sospechosos, que atravesaron al menos tres propiedades antes de llegar a la casa de Grecco. Para avanzar entre los domicilios, fueron saltando las medianeras hasta ingresar a la vivienda de la jueza.
Los ladrones sabían que la víctima era jueza
Una vez dentro, los tres hombres redujeron a Grecco y a su hijo. Según relató la magistrada, los asaltantes dejaron en claro desde el comienzo que conocían su función y estaban convencidos de que en la propiedad había una caja fuerte. Durante el asalto también exigieron la entrega de dólares.
Mientras uno de los delincuentes permanecía en la planta baja vigilando a las víctimas, los otros dos recorrieron el piso superior en busca de dinero y objetos de valor. Además, obligaron a la jueza a utilizar su teléfono celular para realizar transferencias de dinero.
Los ladrones se llevaron el celular de Grecco, tarjetas de crédito y las llaves de la vivienda. También intentaron utilizar los medios de pago antes de que pudieran ser bloqueados. La magistrada señaló que los atacantes no exhibieron armas y que tanto ella como su hijo fueron inmovilizados, aunque no recibieron golpes.
Las cámaras vecinales, una pieza clave para la investigación
Los delincuentes también se llevaron el dispositivo en el que quedaban almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la casa. Sin embargo, las grabaciones de viviendas vecinas permitieron reconstruir parte del desplazamiento de los tres hombres antes de ingresar al domicilio.
La investigación quedó en manos de la DDI La Plata, que analiza los registros disponibles y busca establecer si los asaltantes actuaron con información previa sobre la víctima. Tras el episodio, la Asamblea Vecinal de Tolosa difundió los videos captados en el barrio y volvió a reclamar mayores medidas de seguridad.