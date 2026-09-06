Violento asalto a una jueza en Tolosa frente a su hijo: le exigieron dólares

Tres delincuentes asaltaron a una jueza en Tolosa, amenazaron a su hijo y exigieron dólares y el dinero de una supuesta caja fuerte.

Una jueza de La Plata fue víctima de un violento asalto en su vivienda de Tolosa, donde tres delincuentes la amenazaron junto a su hijo y permanecieron alrededor de una hora y media. Los ladrones sabían que Claudia Grecco era magistrada y le reclamaron dólares y dinero de una caja fuerte que, según le manifestaron, conocían de antemano.

El robo ocurrió alrededor de las 16.30 del viernes. Las cámaras de seguridad del barrio registraron el recorrido de los sospechosos, que atravesaron al menos tres propiedades antes de llegar a la casa de Grecco. Para avanzar entre los domicilios, fueron saltando las medianeras hasta ingresar a la vivienda de la jueza.

Los ladrones sabían que la víctima era jueza Una vez dentro, los tres hombres redujeron a Grecco y a su hijo. Según relató la magistrada, los asaltantes dejaron en claro desde el comienzo que conocían su función y estaban convencidos de que en la propiedad había una caja fuerte. Durante el asalto también exigieron la entrega de dólares.

Mientras uno de los delincuentes permanecía en la planta baja vigilando a las víctimas, los otros dos recorrieron el piso superior en busca de dinero y objetos de valor. Además, obligaron a la jueza a utilizar su teléfono celular para realizar transferencias de dinero.

Los ladrones se llevaron el celular de Grecco, tarjetas de crédito y las llaves de la vivienda. También intentaron utilizar los medios de pago antes de que pudieran ser bloqueados. La magistrada señaló que los atacantes no exhibieron armas y que tanto ella como su hijo fueron inmovilizados, aunque no recibieron golpes.