La carta de amor a Pequeño J que encontraron en un allanamiento por el triple crimen: "Me quedé sola con los recuerdos"

A pocos días de cumplirse el primer aniversario del triple crimen de Florencio Varela, los investigadores encontraron una carta manuscrita y firmada como “la Gorda” , que quedó incorporada a la causa. El mensaje estaba dirigido a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, procesado como presunto coautor de los asesinatos, y fue halladoadurante el allanamiento a la vivienda de su expareja, una joven de 19 años que quedó detenida.

El escrito revela el vínculo afectivo que la joven mantenía con Valverde y su intención de volver a comunicarse con él. “Desde que te fuiste me quedé sola con los recuerdos”, expresó antes de preguntarle cómo estaba y si todavía se acordaba de ella. En otro tramo, aclaró: “No quiero que pienses mal, que me olvidé o me hago la otra. Solo te estoy esperando a poder llamarte” .

La joven también hizo referencia a la situación carcelaria de “Pequeño J” y a la posibilidad de que fuera trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. “Solo estoy esperando que te trasladen a Ezeiza y saber de tu propia voz que estás bien” , escribió. Además, contó que había sido rechazada la posibilidad de que cumpliera prisión domiciliaria en su casa y aseguró que quería enviarle un regalo por su cumpleaños.

En otros pasajes, la autora recordó la relación entre ambos y habló sobre la necesidad de cambiar su forma de vida. “Toca hacer las cosas bien, cambiar de pensamiento, querer crecer, tener la buena vida pero a lo legal” , sostuvo. También le dedicó palabras afectuosas: “Nunca olvides lo buena persona que sos y, más allá de todo, el gran corazón que tenés”. Sobre las personas que se alejaron de él tras su detención, agregó: “Todos te dieron la espalda y no los entiendo sabiendo que le mataste el hambre a todos” .

La exnovia de “Pequeño J” fue arrestada durante una serie de nueve allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta, partido de Quilmes . Según la investigación, está acusada de haber realizado tareas de acopio y traslado de estupefacientes, además de utilizar su vivienda como refugio para integrantes de la organización investigada.

El hecho se da cerca del primer año del triple crimen en Florencio Varela. X

Los procedimientos dejaron otros tres detenidos: un hombre de 52 años señalado como parte de la estructura logística de la organización, una mujer de 70 acusada de actuar como testaferro y la esposa de otro imputado. Los investigadores buscan determinar qué participación tuvo cada uno y si colaboraron mediante la provisión de teléfonos, pagos y contactos, o con acciones destinadas a ocultar personas o elementos relacionados con el caso. Ninguno de los cuatro habría estado en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.

Cómo se encuentra la investigación

La causa está a cargo de la Justicia Federal y tiene como víctimas a Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Las tres fueron vistas por última vez el 19 de septiembre de 2025 y sus cuerpos fueron encontrados posteriormente en una propiedad de Florencio Varela. A pocos días de cumplirse un año de aquella fecha, la investigación sumó estas nuevas detenciones y el secuestro de distintos elementos, entre ellos 22 celulares, tarjetas SIM, una tablet, una computadora, documentación y un arma calibre 9 milímetros con la numeración suprimida.

“Pequeño J” había sido detenido en Perú a fines de septiembre de 2025, después de escapar de la Argentina. Fue extraditado el 4 de mayo de 2026 y trasladado al penal federal de Marcos Paz. Un mes más tarde, el juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez lo procesó como presunto coautor del triple homicidio agravado. Ahora, la carta de su expareja forma parte de los elementos secuestrados mientras la Justicia intenta reconstruir el funcionamiento y los vínculos de la organización investigada.