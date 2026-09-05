Murió una mujer atacada con un hacha por su pareja hace 15 días en Neuquén

Causó una gran conmoción a la comunidad de Aluminé, en Neuquén , por la muerte de Noemí Mabel Matamala, de 49 años, quien falleció este viernes luego de permanecer internada en estado crítico por 15 días tras ser atacada con un hacha por su pareja.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Lucas Daniel Serrano, de 38 años, regresó a la vivienda que compartía con la mujer, discutió con ella y luego tomó un hacha de un galpón de la propiedad. Con esa herramienta la golpeó en la cabeza.

Matamala fue trasladada inicialmente al hospital de Aluminé y después derivada a Zapala. Finalmente, ingresó al Hospital Provincial Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, donde permaneció con asistencia respiratoria hasta su fallecimiento.

Serrano fue detenido tras una serie de allanamientos realizados por la Comisaría N° 29 de Aluminé. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron el hacha que habría sido utilizada en el ataque.

En la primera audiencia, la Justicia había avalado la formulación de cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La jueza de garantías Laura Barbé le dictó cuatro meses de prisión preventiva y estableció el mismo plazo para la investigación.

Tras confirmarse la muerte de Noemí, el fiscal Marcelo Jofré ordenó la realización de una autopsia. Una vez incorporado el informe forense al expediente, la Fiscalía solicitará una nueva audiencia para modificar la calificación legal a femicidio consumado.

Una relación marcada por la violencia

De acuerdo con los investigadores, existía una relación de violencia previa que no había sido denunciada ante la Justicia. Familiares de la víctima describieron a Serrano como una persona agresiva.

Además, el acusado tenía un pedido de captura emitido en septiembre del año pasado por la Justicia de Charata, Chaco. En esa provincia registraba dos causas por delitos contra la integridad sexual y otra vinculada con un hecho contra la propiedad, que ya habían sido elevadas a juicio.

Según explicó el fiscal, esos procesos no avanzaron porque Serrano no se presentó ante las autoridades judiciales. El hombre residía en Aluminé desde hacía menos de un año y había llegado desde el norte del país.

La Municipalidad de Aluminé comunicó el fallecimiento de Matamala y anunció que decretará tres días de duelo. Durante ese período se suspenderán las actividades municipales, aunque continuarán funcionando los servicios esenciales.

Durante la internación de Noemí, vecinos y organizaciones de la localidad realizaron marchas para visibilizar el caso y exigir justicia. Tras conocerse la noticia, también se difundieron mensajes de despedida para la mujer, conocida por sus allegados como “Mimí”.