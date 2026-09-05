Alta Gracia: murió un nene de 2 años tras ser atacado por un pitbull

Un nene de 2 años murió este viernes en Alta Gracia después de ser atacado por un pitbull dentro de una vivienda de barrio Villa Oviedo. El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El episodio ocurrió cerca de las 17, cuando el niño se encontraba junto a su madre, una joven de 19 años. Según los primeros datos, la agresión se produjo mientras la mujer se disponía a bañarlo. El perro pertenecía a un hombre que también estaba en la casa.

Tras el ataque, el menor sufrió heridas graves y fue llevado al centro de salud, donde falleció alrededor de las 18. Efectivos policiales capturaron al animal para evitar nuevos riesgos y quedó detenido su propietario, un hombre de 30 años.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández, que deberá establecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

La muerte del niño ocurrió pocas horas después de otro ataque fatal en la ciudad de Córdoba. En barrio Cabildo, una nena de 2 años murió tras ser atacada por dos dogos que pertenecían a su tío.

La pequeña fue trasladada primero al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco y pudo ser reanimada. Luego fue derivada al Hospital de Niños, donde ingresó con una hemorragia masiva y debió ser operada de urgencia.

Pese a los esfuerzos del personal médico, que realizó maniobras de reanimación durante más de una hora, falleció alrededor de las 15. Durante el episodio también resultó herida una tía de la víctima.

Una vecina que presenció parte de la secuencia relató los momentos de desesperación que se vivieron en la vivienda. Según su testimonio, quienes estaban en el lugar intentaron intervenir, pero no lograban detener a los animales.

Con estos episodios, Córdoba acumula 11 ataques graves durante 2026, entre casos fatales y hechos con lesiones de consideración. La sucesión de agresiones vuelve a poner en el centro de la escena la responsabilidad de los propietarios de los animales y las medidas de prevención.