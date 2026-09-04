Seguirá detenido el conductor que manejaba borracho y mató a un hombre en Maipú

Kevin Ismael Choque, acusado de atropellar y matar a Sergio Antonio Oro Barre en Maipú , continuará detenido en la penitenciaría provincial. El hombre de 34 años había sido imputado el jueves por el accidente ocurrido en Rodeo del Medio, luego de que el test de alcoholemia arrojara 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre .

La resolución sobre su situación procesal fue comunicada este viernes por el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, Choque permanecerá privado de su libertad mientras avanza la investigación por la muerte del peatón.

La fiscal de Tránsito Giselle Lana había imputado al conductor por el delito de homicidio culposo doblemente agravado por darse a la fuga y por conducir con una alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre.

El Ministerio Público Fiscal informó que Choque fue notificado de que continuará detenido en la penitenciaría provincial, por lo que quedó definida su situación procesal en la causa.

La investigación continúa para establecer con precisión la mecánica del siniestro y reunir los elementos necesarios para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Cómo ocurrió el accidente fatal en Maipú

El accidente ocurrió alrededor de las 6.30 del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre un Peugeot negro que circulaba a alta velocidad por el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio. Poco después, la Policía encontró al vehículo tras atropellar a Sergio Antonio Oro Barre, quien murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El conductor escapó, pero fue localizado posteriormente sobre calle Triángulo, en Fray Luis Beltrán. Se trataba de Kevin Ismael Choque, a quien le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre. El Peugeot fue secuestrado y quedó sometido a peritajes de Policía Científica para determinar la mecánica del siniestro.