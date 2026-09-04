Absolvieron a los médicos acusados por la muerte de un niño tras una operación de amígdalas

Después de casi una década de proceso judicial, la Justicia de Tucumán absolvió a los tres médicos que habían llegado a juicio acusados por la muerte de Matías Juárez, un niño de 8 años que falleció en octubre de 2016 tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico luego de una cirugía de amígdalas y adenoides.

El tribunal desvinculó de responsabilidad penal a Álvaro Páez, Federica María Carolina Castro y Florencia María Jerez, quienes estaban imputados por el delito de homicidio culposo. La resolución puso fin a una causa que generó una profunda conmoción en la provincia y que durante años mantuvo abierto el debate sobre la atención médica y los protocolos frente a situaciones de emergencia.

El caso se remonta al 20 de octubre de 2016, cuando Matías ingresó al Sanatorio San Lucas, en San Miguel de Tucumán, para someterse a una intervención quirúrgica programada.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la operación se desarrolló inicialmente de manera prevista. Sin embargo, en las horas posteriores el niño sufrió un ACV isquémico que derivó en un grave cuadro neurológico.

Matías permaneció internado durante varios días y recibió atención médica especializada, pero finalmente murió el 25 de octubre, como consecuencia de las complicaciones generadas por el accidente cerebrovascular.

La acusación contra los médicos

La acusación sostenía que los profesionales intervinientes podrían haber incurrido en omisiones durante la atención posterior a la cirugía.

Entre los cuestionamientos planteados durante la investigación figuraban la supuesta falta de determinados estudios complementarios y de interconsultas con especialistas. Según esa hipótesis, esas medidas podrían haber permitido detectar con mayor rapidez el deterioro neurológico del niño.

El eje del debate judicial fue determinar si existió una conducta negligente capaz de incidir en el desenlace fatal o si la evolución clínica respondió a una complicación médica excepcional.

El veredicto

Tras analizar las pruebas reunidas durante el proceso, el tribunal concluyó que no había elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a los tres imputados.

Por ese motivo, resolvió absolver a Páez, Castro y Jerez de los cargos de homicidio culposo que pesaban en su contra.

La sentencia cierra una causa que se extendió durante casi diez años y que movilizó tanto a los familiares del niño como a profesionales del ámbito de la salud.

La muerte de Matías Juárez tuvo una fuerte repercusión en la provincia por las circunstancias en que se produjo y por la corta edad de la víctima.

Durante todos estos años, la investigación buscó esclarecer si la atención médica recibida se ajustó a los estándares correspondientes o si existieron errores que justificaran una condena penal.

Con el fallo conocido este viernes, la Justicia dio por concluido el proceso penal y absolvió a los tres profesionales que habían sido llevados a juicio por el fallecimiento del niño. La resolución representa el cierre judicial de uno de los casos de presunta mala praxis médica que mayor atención pública generó en Tucumán durante los últimos años.