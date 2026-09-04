Cómo está Mariano Martínez, el estudiante que había desaparecido en La Plata, tras ser encontrado en Córdoba

Mariano Martínez , el estudiante de Arquitectura de 21 años que era buscado desde el lunes 31 de agosto, fue encontrado este viernes en la provincia de Córdoba . El joven se encuentra en buen estado de salud y, según informó el Ministerio de Seguridad provincial, permanece acompañado por profesionales de la salud mental .

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó cómo se produjo el hallazgo. “Nos enteramos por un llamado al 911 diciendo que se lo había divisado en Calera. Inmediatamente fuimos a buscar las imágenes, efectivamente estaba en esa localidad”, señaló.

Luego, la Policía logró localizarlo en la vía pública. “Procedieron a identificarlo, mostró sus documentos. Me comentó que había comido, que estaba bien, que se sentía bien . Por supuesto está con psicólogos. Se lo ve bien ”, detalló Quinteros.

En ese sentido, el funcionario remarcó que Mariano es mayor de edad y que, de acuerdo con la información disponible, se había trasladado por voluntad propia. “Mi obligación era encontrarlo”, sostuvo. El joven se reencontrará con su padre en las próximas horas.

La búsqueda había comenzado el lunes 31 de agosto, cuando Mariano salió de su casa de Berazategui para dirigirse a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El joven había pasado buena parte del fin de semana preparando una entrega y llegó a la facultad cerca de las 9. Sin embargo, una vez allí les manifestó a sus compañeros que se sentía mal, dejó el trabajo que estaba realizando y se retiró.

Desde ese momento, su familia comenzó a reconstruir sus movimientos a través de las cámaras de seguridad y los registros de su tarjeta SUBE.

Las imágenes permitieron determinar que Mariano había estado en Punta Lara, en el partido de Ensenada, y que posteriormente había regresado hacia La Plata. A las 16.17 tomó una formación del tren Roca con destino a Constitución, donde nuevamente quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La pista que permitió encontrarlo en Córdoba

Una de las principales pistas surgió a partir del testimonio de una empleada de un local de sushi ubicado en el barrio cordobés de Cofico. La mujer contó que Mariano se había acercado al comercio con la intención de dejar un currículum y buscar trabajo. Durante la conversación, según relató, lo vio lúcido, respetuoso y en buenas condiciones físicas.

Ese dato permitió orientar la búsqueda hacia Córdoba y finalmente las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertó sobre la presencia del joven en La Calera. Tras verificar las imágenes y desplegar un operativo, los efectivos lograron encontrarlo y confirmar su identidad. De esta manera, terminó una búsqueda que se había extendido durante cinco días y que había generado preocupación entre sus familiares y allegados.