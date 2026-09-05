A casi un año del triple crimen con sello narco en Florencio Varela; nuevos detenidos y qué se sabe hasta ahora

A casi un año de los crímenes de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes asesinadas el 20 de septiembre de 2025 en el partido bonaerense de Florencio Varela , cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos este sábado.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se realizaron distintos allanamientos, mientras que los implicados prestarán declaración indagatoria el próximo lunes.

El juez federal del Departamento Judicial de Morón Jorge Rodríguez dictó el secreto de sumario hasta el día que comparezcan los detenidos.

Los sospechosos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, y quienes quedaron a disposición de la Justicia tras diversos operativos llevados a cabo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta.

Los acusados del triple crimen

Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42) se encuentran acusados de los delitos de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias “Señor J”, fue investigado en el caso, pero luego beneficiado con la falta de mérito y extraditado a Perú.

Para los investigadores, Pequeño J es el personaje principal de la trama debido a que “se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

La noche del horror en Florencio Varela

Las tres víctimas fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche cuando cerca de la rotonda de La Tablada se subieron a una camioneta marca Chevrolet blanca. Siempre creyeron que iban a una fiesta, pero todo se trató de una trampa mortal. Iban a asesinarlas.

Dentro de la vivienda, ubicada en la calle Chañar 702, fueron sometidas a extrema violencia, incluyendo mutilaciones y golpes, antes de ser asesinadas. Después de intensos operativos, los cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre enterrados en un pozo en el patio trasero.

La acusación formal describe que el móvil de los asesinatos está ligado al robo previo de droga, motivo por el cual dicha organización realizó una falsa fiesta narco para contratarlas y allí exigirles la devolución de la cocaína.