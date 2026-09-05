Detuvieron en Málaga a un estafador serial argentino: cómo engañaba a sus víctimas

Un estafador serial argentino de 52 años, conocido como “El Sapo”, fue detenido en Málaga , España, acusado de cometer nuevas defraudaciones. El delincuente era buscado por la Justicia argentina y su captura se concretó tras una investigación de la Policía de la Ciudad.

La pesquisa comenzó el 27 de mayo, cuando detectives de la División Capturas y Prófugos fueron requeridos por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo de José María Campagnoli, por pedido del juez Martín Sebastián Peluso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

Los investigadores rastrearon las redes sociales del sospechoso y encontraron un perfil de Facebook. Luego solicitaron a la empresa proveedora del servicio información sobre la ubicación de las conexiones y determinaron que los accesos se registraban en Málaga.

De esta manera, establecieron que el hombre había viajado a España mientras avanzaba una nueva causa por estafa. Ante esa situación, la Justicia argentina solicitó su captura internacional a través de Interpol.

A partir de ese pedido, la Policía de la Ciudad tomó contacto con sus pares de Málaga y mantuvo una comunicación permanente con los agentes españoles para dar con el prófugo.

Finalmente, personal del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga interceptó al “Sapo” cuando circulaba a bordo de un Jeep Renegade y concretó su detención.

El sospechoso quedó alojado en dependencias de la policía local, mientras se inició el trámite correspondiente para su extradición a Argentina.

Una condena anterior y una vida de lujos

El hombre ya había sido detenido y condenado en 2016 a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas, en una causa tramitada por la Justicia de Chubut. En aquella oportunidad, había sido acusado de una defraudación contra el capitán de un barco.

Según la investigación de ese caso, la víctima descubrió al regresar que habían utilizado los datos de su tarjeta de crédito para comprar pasajes por unos 100 mil pesos.

Además, de acuerdo con los antecedentes reunidos, el “Sapo” llevaba una vida de lujos y mostraba en redes sociales una mansión, autos y viajes a destinos como China y Emiratos Árabes Unidos. Antes de aquella condena, había realizado alrededor de 15 viajes al exterior y publicado fotografías junto a distintas figuras públicas.

En 2018, mientras cumplía una libertad condicional, viajó a Rusia para asistir al Mundial de Fútbol. Allí fue detenido inicialmente porque la Justicia de Chubut le había prohibido salir del país, aunque posteriormente recuperó la libertad.

La nueva detención en España se produjo mientras la Justicia argentina avanza con el pedido de extradición para que el acusado responda por las estafas que se le atribuyen. Los nuevos casos de defraudación incluyen la utilización de tarjetas de crédito ajenas, clonadas o mellizas.