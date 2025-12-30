Triple crimen de Florencio Varela: detenidos, prófugos y una causa estancada

Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela. Qué pasó, quiénes están detenidos y cómo sigue la causa.

El triple crimen de Florencio Varela se convirtió en uno de los casos policiales más brutales de los últimos años. Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas en un contexto de violencia extrema, que dejó al descubierto una trama criminal más amplia de lo que inicialmente se creyó.

Todo comenzó el pasado 19 de septiembre cuando las tres jóvenes salieron de sus casas en La Matanza y nunca regresaron. Luego el 24 de septiembre se supo lo peor. Durante un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados sin vida, con signos de tortura.

Para sus familias, eran hijas, primas, nietas . Morena y Brenda tenían 20 años, mientras que Lara, apenas 15. Puertas adentro, la imagen que conserva Federico Celedón, primo de Morena y de Brenda, es muy distinta a la que expusieron los medios.

“Eran jóvenes, tenían esa alegría de la adolescencia, vivían saliendo, se la pasaban en fiestas, haciendo su vida”, recordó. Morena, contó Federico, era la más extrovertida: “Era muy chistosa, siempre haciendo jodas entre toda la familia”. Brenda, en cambio, era más reservada y tímida. Ya era mamá y su hijo, Luca, quedó huérfano. “Eso también golpea mucho, porque se quedó sin su mamá y ahora lo vamos a acompañar toda la vida”, explicó. “No recuerdo momentos malos con ellas. Siempre cosas lindas”, expresó Federico, en diálogo con MDZ.

La ausencia se volvió permanente. “Es difícil poner en palabras cómo atravesamos el dolor. Simplemente lo tenemos que atravesar, porque no queda otra”, resumió Federico. Para los padres y abuelos, el golpe fue devastador. “Los que peor la están pasando son los padres. Y también los abuelos, sobre todo mi abuela, que era muy cercana a Morena”.

triple crimen de florencio varela 8 EFE

“A mí me cuesta dormirme a la noche. Todos los días pienso en lo que les pasó, en lo que habrán sufrido. Eso lo tenés en la cabeza todo el tiempo”, confesó.

La investigación y las detenciones

Con el avance de la causa, la Justicia logró identificar y detener a parte de los responsables materiales e intelectuales del triple crimen. Hubo allanamientos, detenciones y procesamientos que, en una primera etapa, parecieron encaminar el expediente.

Pequeño J detenido Pequeño J está detenido en el penal de Nuevo Imperial. X

Sin embargo, para la familia, la causa no está cerrada. Federico sostuvo que aún hay responsables prófugos. “No creemos que se haya hecho justicia. Agarraron a una gran parte, pero hay otra parte que yo creo que son los sicarios que hicieron todo y siguen prófugos”.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen

Tony Janzen Valverde Victoriano ("Pequeño J") : Señalado como autor intelectual del triple crimen, vinculado a una organización narcocriminal con ramificaciones en el conurbano bonaerense y el exterior. Se encuentra detenido en Lima, Perú y cuenta con pedido de extradición a la Argentina.

: Señalado como autor intelectual del triple crimen, vinculado a una organización narcocriminal con ramificaciones en el conurbano bonaerense y el exterior. Se encuentra detenido en Lima, Perú y cuenta con pedido de extradición a la Argentina. Matías Agustín Ozorio : Considerado la mano derecha de "Pequeño J", encargado de la logística operativa. Está detenido con prisión preventiva.

: Considerado la mano derecha de "Pequeño J", encargado de la logística operativa. Está detenido con prisión preventiva. Bernabé Jesús Mallón ("El Tío") : Fue detenido en el mes de diciembre. Acusado de ser el "entregador" que contactó a las víctimas. Está imputado como partícipe necesario.

: Fue detenido en el mes de diciembre. Acusado de ser el "entregador" que contactó a las víctimas. Está imputado como partícipe necesario. Magalí Celeste González Guerrero : Inquilina de la "casa del horror" en Villa Vatteone. Permanece en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva.

: Inquilina de la "casa del horror" en Villa Vatteone. Permanece en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva. Miguel Ángel Villanueva Silva : Pareja de González Guerrero y co-inquilino de la vivienda. Se le acusa de autoría material. También está detenido con prisión preventiva en Melchor Romero.

: Pareja de González Guerrero y co-inquilino de la vivienda. Se le acusa de autoría material. También está detenido con prisión preventiva en Melchor Romero. Maximiliano Andrés Parra : Capturado en la escena del crimen mientras intentaba limpiar rastros con lavandina. Sigue procesado con prisión preventiva por encubrimiento agravado.

: Capturado en la escena del crimen mientras intentaba limpiar rastros con lavandina. Sigue procesado con prisión preventiva por encubrimiento agravado. Iara Daniela Ibarra : Detenida junto a Parra realizando tareas de limpieza en la vivienda tras los asesinatos. Está bajo prisión preventiva por encubrimiento.

: Detenida junto a Parra realizando tareas de limpieza en la vivienda tras los asesinatos. Está bajo prisión preventiva por encubrimiento. Lázaro Víctor Sotacuro : Sospechoso de conducir el vehículo de apoyo. Fue capturado en la frontera con Bolivia. Permanece detenido con prisión preventiva.

: Sospechoso de conducir el vehículo de apoyo. Fue capturado en la frontera con Bolivia. Permanece detenido con prisión preventiva. Florencia Ibáñez : Sobrina de Sotacuro, detenida tras ser vinculada al auto de apoyo utilizado en el traslado de las víctimas.

: Sobrina de Sotacuro, detenida tras ser vinculada al auto de apoyo utilizado en el traslado de las víctimas. Ariel Jeremías Alexis Giménez : Acusado de cavar la fosa donde fueron enterrados los cuerpos y proveer herramientas. Su situación actual es de prisión preventiva.

: Acusado de cavar la fosa donde fueron enterrados los cuerpos y proveer herramientas. Su situación actual es de prisión preventiva. Prófugos: "Alex", "El Tarta" y "Papá".

El paso al fuero federal y el estancamiento de la causa

Uno de los puntos más sensibles del caso fue el cambio de jurisdicción. Según Federico, cuando la investigación estaba en manos del fiscal Arribas hubo avances concretos. “Desde que pasó al fuero federal, hubo un estancamiento. No se supo más nada”, afirmó Federico. “Es algo que no vamos a dejar pasar. Queremos saber qué está pasando con la causa”, remarcó.

El reclamo de justicia

Pese al desgaste, la familia se sigue movilizando y busca respuestas. Federico destacó el rol de los abogados que acompañan el caso: “Nunca nos pidieron nada a cambio, ni material ni económico. Eso lo valoramos mucho”.

Triple crimen Florencio Varela abogados Las familias de las víctimas del triple crimen piden justicia. NA

El reclamo no apunta a venganza ni a atajos. “No pedimos pena de muerte ni justicia por mano propia. Pedimos que la Justicia haga lo que tiene que hacer”, explicó. Y fue contundente: “No queremos penas menores. Todos los que estuvieron involucrados tienen que pasar toda su vida en la cárcel. A Brenda, a Morena y a Lara nada las va a devolver”.