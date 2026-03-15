La tremenda batalla campal entre mujeres a la salida de un boliche en Neuquén

Una discusión en la madrugada terminó con una violenta pelea en el centro de Neuquén frente a un boliche.

La pelea ocurrió en pleno centro de Neuquén a la salida de un boliche.

Un grupo de mujeres protagonizó una fuerte pelea durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Neuquén. El enfrentamiento ocurrió a la salida de un boliche y terminó en una batalla campal en plena calle. La secuencia quedó registrada por los testigos de la pelea que comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió tuvo lugar en la intersección de las avenidas Argentina y Belgrano, en pleno centro de la capital neuquina. Según informaron medios locales, todo comenzó con una discusión entre varias de las mujeres involucradas, que con el correr de los minutos se transformó en un violento enfrentamiento en medio de la calle.

El video de la pelea en Neuquén Pelea Boliche Neuquén De acuerdo con los reportes, la situación se inició a partir de un intercambio verbal entre algunas de las mujeres cuando salían del local bailable. Lo que en un primer momento fue una discusión escaló rápidamente.

Mientras algunas de las participantes quedaban en el suelo intentando resguardarse, otras personas intentaban intervenir para frenar la pelea. Sin embargo, los intentos por separar a las involucradas no lograron detener la agresión.