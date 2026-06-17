El misterio de los huesos encontrados junto a una suela durante la reparación de una casa en Guaymallén

El propietario realizaba arreglos en la casa, que supo ser de su abuelo, y al cavar un pozo encontró trozos de huesos y la suela de una zapatilla.

El hallazgo de huesos rotos y la suela de una zapatilla desconcertó este martes al dueño de una casa en Guaymallén. El hombre aseguró que realizaba reparaciones y al cavar un pozo encontró esos llamativos restos entre la tierra. Contó que la vivienda supo ser de su abuelo y se inició una investigación para averiguar el origen de los mismos.

Todo comenzó pasadas las 16 del martes cuando un hombre, de 33 años, hacía arreglos en su domicilio de calle Pedro B. Palacios, en el distrito de Belgrano, y mientras cavaba un pozo de unos 80 metros de profundidad, descubrió que había pequeños trozos que parecían ser de huesos.

Frente a eso, decidió dar aviso a la línea de emergencias 911 y agregó que en el pozo también dieron con la suela de una zapatilla. Seguidamente, policías se hicieron presentes en en el inmueble para confirmar los hechos y entrevistar al propietario.

Los huesos y la versión del dueño de la casa Durante esa charla surgió que la vivienda era de su abuelo, quien ya llevaba tiempo fallecido y que él ya llevaba ocho años viviendo en el lugar, aclarando que antes jamás había encontrado elementos similares o vinculados a los supuestos huesos.

Tras constatar el hallazgo, se le dio intervención inicialmente a una ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1, quien dispuso los trabajos de la Policía Científica en la escena para hacer una primera inspección sobre los fragmentos encontrados en la casa.