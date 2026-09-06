Detenidos en Las Heras: llevaban un arma de fuego y conducían de forma temeraria

La policía detuvo a dos personas que circulaban imprudentemente por Las Heras. Durante la requisa, encontraron una pistola debajo del asiento del conductor.

El hecho ocurrió en las calles San Rafael y García, de Las Heras.

Durante la tarde del sábado, la Policía de Mendoza detuvo a dos sujetos que circulaban de manera temeraria por las calles de Las Heras en un Volkswagen Agile. Durante la requisa, los efectivos encontraron un arma de fuego debajo del asiento del conductor.

Según la información policial, el hecho ocurrió a las 16:30 del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 36° de Las Heras patrullaban la zona de las calles San Rafael y García del departamento y observaron la presencia de dos sujetos a bordo de un Volkswagen Agile blanco conduciendo de forma temeraria.

A las pocas cuadras, lograron detener el vehículo en el cual se trasladaban las dos personas e identificarlas como G.A., de 32 años, y A.C., de 21. A partir de allí, los efectivos procedieron con la requisa del rodado, encontrando debajo del asiento del conductor una pistola calibre 22°, marca Bersa, con cargador y proyectiles del mismo calibre, apta para el disparo.