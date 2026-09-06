Bomberos lograron sofocar el incendio de una vivienda en Uspallata

Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata y de la Policía de Mendoza trabajaron junto a otras fuerzas para sofocar el incendio de una casa de familia.

Diferentes fuerzas trabajaron en conjunto para controlar el incendio de una vivienda en Uspallata.

Este domingo por la mañana, Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata y efectivos bomberos de la Policía de Mendoza trabajaron de manera coordinada con otras fuerzas para sofocar el incendio de una vivienda en la localidad de Uspallata, en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana, en la calle Ejército de los Andes Norte, cuando se informa acerca de un incendio estructural en una casa de familia. Al lugar fueron convocados personal de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata, quienes trabajando de forma conjunta lograron controlar el incidente.

El incendio ocurrió en la localidad lasherina de Uspallata. Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata A su vez, también intervinieron con apoyo hídrico Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial, como así también participaron integrantes del SEC, Guardia Urbana Municipal y agentes de la Comisaría 23.

Finalmente, la evaluación de daños reveló que el 40% de la estructura había sido afectada por el fuego. No se reportaron lesionados ni heridos por lo sucedido.