Secuestraron cuatro motos de nieve por presunto contrabando en una zona fronteriza de Malargüe

Las motos de nieve fueron encontradas y secuestradas cerca de la frontera con Chile. No estaban registradas en la Aduana Argentina.

En total se secuestraron cuatro motos de nieve durante el porocedimiento realizado en Malargüe.

Cuatro motos de nieve fueron secuestradas en Malargüe durante un procedimiento realizado en una zona cercana a la frontera con Chile, en el marco de una investigación por un presunto caso de contrabando que se había iniciado meses atrás. De acuerdo con la investigación, los vehículos no estaban registrados en Aduana.

La pesquisa permitió avanzar sobre los vehículos, que se encontraban en un sector de difícil acceso y que, según se determinó durante las actuaciones, no figuraban registrados en la Aduana Argentina. Los rodados eran utilizados para desarrollar actividades vinculadas al turismo en la zona.

Las maniobras en la zona fronteriza Instagram @minsegmendoza El procedimiento se concretó con la participación de Gendarmería Nacional, que contó con apoyo de la Unidad VANT Sur de la Policía de Mendoza. Durante el despliegue, los drones fueron utilizados para realizar tareas de vigilancia aérea y obtener imágenes del terreno, permitiendo complementar el trabajo desarrollado por el personal en tierra.

El procedimiento se llevó a cabo en una zona cercana a la frontera con Chile. La utilización de estos equipos resultó especialmente relevante por las características del lugar donde se llevó adelante el procedimiento, en un área cercana al límite internacional y con sectores de difícil acceso.

Las actuaciones quedaron bajo la coordinación de la Fiscalía Federal de San Rafael y la Dirección General de Aduanas de ARCA, organismos que intervienen en la investigación para determinar el origen y las condiciones en las que ingresaron y fueron utilizadas las motos de nieve.