Cometieron un robo en Las Heras, escaparon y fueron detenidos en Guaymallén tras una intensa persecución

Un robo cometido duranta la tarde del domingo en un comercio de Las Heras derivó en una persecución que terminó con dos hombres detenidos en Guaymallén . Los sospechosos fueron interceptados cuando escapaban en un Fiat Argo negro y en su poder encontraron elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

De acuerdo con información policial, el ocurrió a las 13.45 en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Garza Mora , donde una mujer alertó sobre el robo sufrido en su comercio y aportó las características de los autores y del vehículo utilizado para escapar.

La información fue comunicada al Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) y poco después el Fiat Argo negro fue localizado mientras circulaba por la zona. Al advertir la presencia policial, sus ocupantes intentaron escapar, desatando una intensa persecución.

El seguimiento continuó hasta Mathus Hoyos y Carril Lavalle , en Guaymallén , donde finalmente el vehículo fue interceptado. Durante el procedimiento, uno de los ocupantes arrojó dinero al suelo antes de ser reducido. Por el hecho fueron detenidos dos hombres de 39 y 24 años.

Entre los elementos recuperados aparecieron 12 billetes de 100 dólares falsos y partes de una alcancía , objetos que posteriormente fueron reconocidos por la víctima.

Además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares y el Fiat Argo en el que se movilizaban.

Uno de los aprehendidos también registraba un requerimiento judicial vigente solicitado por la Oficina Fiscal de Maipú, dato que surgió durante las actuaciones.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal Las Heras, que deberá determinar la participación de ambos hombres en el robo denunciado y el origen de los elementos recuperados.