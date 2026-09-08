Encontraron escondido tras un árbol al preso que se fugó de una comisaría en la Zona Este

En medio de una importante búsqueda por aire y tierra, se logró recapturar la tarde de este martes a Ángel Salvador Reynoso , el preso de 39 años que había escapado horas antes de la Comisaría 13° de Rivadavia. Policías lo hallaron escondido detrás de un árbol en un descampado. Quedó a disposición de la Justicia.

La evasión fue descubierta pasadas las 3 en la citada dependiencia esteña, donde el sujeto se encontraba detenido por una causa de hurto simple , con intervención de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín .

Durante un control interno realizado en la dependencia, el personal policial constató que uno de los internos ya no se encontraba en el lugar. Al revisar el libro de detenidos, los efectivos establecieron que el último control había sido realizado a las 2.33.

A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores del departamento, con apoyo de los sistemas de videovigilancia y de varias unidades policiales.

En el procedimiento participaron efectivos de Policía Científica , drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) , perros de la División Canes , la Unidad Investigativa Departamental (UID) Rivadavia y otras unidades abocadas al rastrillaje.

Lo encontraron escondido detrás de un eucalipto

Después de varias horas de búsqueda, alrededor de las 18.30, personal de la Policía Montada Zona Este realizaba un rastrillaje en un descampado ubicado aproximadamente a un kilómetro de calle Urquiza, en territorio rivadaviense.

En medio del operativo, los efectivos observaron al hombre escondido detrás de un eucalipto. Al advertir la presencia policial, el sospechoso salió corriendo hacia el sur y volvió a ocultarse entre la vegetación.

El sospechoso tras ser detenido en un descampado de Rivadavia. Gentileza.

Ante el intento de fuga, se solicitó apoyo a las distintas unidades que participaban del procedimiento. Los efectivos desplegaron un cerrojo en la zona y finalmente integrantes de la Policía Montada lograron aprehender al sospechoso.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro de salud para su revisión y luego quedó nuevamente alojado en una dependencia policial. La Unidad Fiscal Rivadavia-Junín interviene en la causa y las autoridades dispusieron la realización de las actuaciones correspondientes.