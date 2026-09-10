Insólita escena en Las Heras: un bombero tuvo que dejar un incendio para frenar una pelea entre vecinos

Un insólito hecho ocurrió en Las Heras: dos sujetos se trenzaron a golpes frente a una casa en llamas, obligando a un bombero a interrumpir su labor para intentar separarlos.

Dos hombres se enfrentaron mientras los bomberos combatían un incendio en Las Heras.

Una situación insólita quedó registrada en Las Heras, donde un incendio en una vivienda terminó sumando una escena inesperada. Mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas, dos hombres comenzaron a pelear en plena calle frente al lugar que se estaba incendiando.

El episodio ocurrió el pasado 8 de septiembre en la zona de avenida San Martín y Urquiza, en Las Heras, según relató el joven que grabó y posteriormente publicó el video en redes sociales.

En las imágenes se observa a varios bomberos trabajando en el frente de la vivienda mientras, a pocos metros, dos hombres se enfrentan a golpes. La pelea obligó incluso a uno de los efectivos a interrumpir por algunos segundos su tarea para intentar separar a uno de los involucrados.

Incendio y pelea en plena calle en Las Heras Una mujer también intervino para tratar de frenar la situación, aunque la pelea continuó durante varios segundos. “No los pueden separar”, dijo el autor del video.

Hasta el lugar llegaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central para combatir el incendio. En el video también puede observarse el movimiento de los efectivos mientras intentaban controlar la situación dentro y fuera de la vivienda.