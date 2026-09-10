Las 8 pizzerías de Mendoza que están entre las 100 mejores de Argentina: quiénes son

Mendoza tiene ocho representantes en la lista de las 100 pizzerías mejor posicionadas de Argentina elaborada por Best Pizza World . La clasificación presenta una particularidad que potencia el resultado provincial: dos establecimientos ingresaron al top 10 y uno de ellos fue reconocido como el mejor entre las pizzerías napolitanas del país. Además, alcanzó el cuarto puesto general, por delante de reconocidas propuestas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

El Top 100 Argentina 2026 incluye propuestas napolitanas, pizzas porteñas al molde, fugazzetas, estilos contemporáneos y locales que combinan distintas tradiciones. Mendoza consiguió ocho lugares en el listado, aunque corresponden a siete marcas, ya que dos sucursales de una misma firma fueron evaluadas por separado.

La mendocina mejor posicionada es Bigalia Pizza Napoletana, que obtuvo 934,30 puntos y alcanzó el cuarto lugar nacional . Solamente fue superada por Güerrín, de Buenos Aires; Pizzería Popular–Rincón Nuestro, de Bariloche; y Banchero de La Boca.

Bigalia Pizza Napoletana se metió en el Top 5 de las mejores pizzerías de Argentina.

La ubicación también la convirtió en la propuesta identificada como napolitana con mejor posición dentro del ranking argentino. La plataforma le otorgó, además, la distinción “Ambassador of Neapolitan Pizza Culture–Argentina 2026” , vinculada con la difusión de las técnicas y la cultura pizzaiola de Nápoles.

Según su ficha técnica, Bigalia reunió alrededor de 11.000 reseñas públicas y una calificación promedio de 4,898 sobre cinco. Esos datos se combinaron con otros indicadores para alcanzar un Best Pizza Index de 934,30 puntos.

La segunda representante provincial dentro de los diez primeros puestos es Pizzaiolo Sarmiento. El establecimiento quedó décimo, con 919,90 puntos, apenas por debajo de Kentucky de avenida Corrientes y por encima de El Cuartito, dos nombres históricos de la pizza porteña.

Su perfil registra una calificación promedio de 4,5 sobre cinco y más de 7.800 reseñas consideradas por la clasificación. La guía destacó su consistencia, la relación entre precio y producto y su relevancia dentro de la escena pizzera mendocina.

Federico Ardito, socio fundador y pizzaiolo de Bigalia, la pizzería mendocina que alcanzó el primer puesto entre las pizzerías napolitanas de Argentina y el cuarto lugar en el ranking general nacional de Best Pizza World.

Cuáles son las pizzerías mendocinas del ranking

La presencia provincial se distribuye de la siguiente manera:

Puesto 4: Bigalia Pizza Napoletana. Estilo napolitano | 934,30 puntos.

Bigalia Pizza Napoletana. Estilo napolitano | 934,30 puntos. Puesto 10: Pizzaiolo Sarmiento. Pizza | 919,90 puntos.

Pizzaiolo Sarmiento. Pizza | 919,90 puntos. Puesto 29: Pizzería Popular– Rincón Nuestro Mendoza Centro. Pizza contemporánea | 910,10 puntos.

Pizzería Popular– Rincón Nuestro Mendoza Centro. Pizza contemporánea | 910,10 puntos. Puesto 54: Mascalzzone Pizzas. Pizza italiana | 901,50 puntos.

Mascalzzone Pizzas. Pizza italiana | 901,50 puntos. Puesto 55: Almacén de Pizzas Mendoza. Pizza contemporánea | 900,60 puntos.

Almacén de Pizzas Mendoza. Pizza contemporánea | 900,60 puntos. Puesto 64: Solo Muzza. Pizza tradicional argentina | 898,20 puntos.

Solo Muzza. Pizza tradicional argentina | 898,20 puntos. Puesto 74: Zitto Palmares. Pizza italiana y argentina | 894 puntos.

Zitto Palmares. Pizza italiana y argentina | 894 puntos. Puesto 94: Zitto Peatonal. Pizza italiana y argentina | 887,90 puntos.

La variedad de categorías resulta significativa. Entre las elegidas conviven la tradición napolitana, la pizza argentina, las interpretaciones italianas y las versiones contemporáneas. Aunque en el puesto 98, el ranking incluye a La Central Vermutería. Sin embargo, desde el establecimiento aclararon que no venden pizzas y consideran que su incorporación al listado se debe a una confusión.

Foto: @pizzaiolomza

Cómo se confeccionó la clasificación

El ranking no surge únicamente de una degustación realizada por especialistas. Best Pizza World utiliza el denominado Best Pizza Index, una fórmula de hasta 1.000 puntos que combina información pública con evaluaciones editoriales. Entre los factores considerados aparecen la calificación de los clientes, la cantidad de reseñas, la regularidad a lo largo del tiempo, la calidad atribuida al producto, el servicio, la relación entre precio y experiencia, la limpieza, el ambiente y la relevancia alcanzada fuera del mercado local.

La cantidad de opiniones tiene un peso particular: una puntuación elevada respaldada por miles de reseñas obtiene mayor consistencia estadística que la misma calificación basada en pocos comentarios.

Con estos locales seleccionados y dos dentro del top 10, Mendoza logró una presencia destacada en el mapa nacional de la pizza.