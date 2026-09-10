Hoy se conoce el índice de inflación de agosto del Indec: qué estiman las consultoras privadas

Tras una serie de indicadores económicos negativos, el presidente Javier Milei espera que el dato de inflación de agosto que difundirá este jueves el Indec le permita tomar aire y mostrar una señal favorable para su programa económico.

Las principales consultoras privadas anticipan que el índice podría volver a mostrar una desaceleración, con estimaciones que ubican la variación de precios de agosto entre 1,4% y 1,9% .

En la misma línea se ubicó el dato conocido de la Ciudad de Buenos Aires , donde la inflación fue del 1,7% en agosto , muy por debajo del 2,9% registrado en julio. Si bien el indicador porteño tiene una composición diferente a la medición nacional —con mayor peso de los servicios—, la evolución de los precios es seguida de cerca por los analistas como una referencia sobre la tendencia general.

Entre las proyecciones privadas, Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 1,4%; EcoGo , 1,5%; C&T y Orlando J. Ferreres , 1,6%; Analytica , 1,7%; Abeceb y LCG , 1,8%; mientras que Equilibra e Invecq calcularon un 1,9%.

A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central , elaborado a partir de las previsiones de casi 40 analistas, proyectó una inflación promedio del 1,7% para agosto.

El dato que publique el INDEC será especialmente importante para el Gobierno, que busca consolidar la desaceleración de la inflación como uno de los principales resultados de su gestión. Aunque una cifra cercana al 1,7% todavía estaría lejos de la promesa de Milei de llegar a una inflación equivalente a cero, representaría una de las pocas señales económicas favorables en medio de un escenario complejo.

La Casa Rosada apuesta a que una menor inflación permita recuperar poder adquisitivo, favorecer el acceso al crédito y, posteriormente, impulsar el consumo de bienes y servicios.

Además, el índice de agosto tendrá un impacto directo sobre los ingresos de millones de argentinos, ya que será utilizado para determinar los aumentos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales correspondientes a octubre.