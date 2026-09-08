Inflación y dólar: cuáles son las proyecciones del mercado para lo que resta del año
El relevamiento REM del Banco Central (BCRA) proyecta una inflación mensual por debajo del 2% para agosto.
El jueves el Indec dará a conocer el dato de inflación de agosto y los analistas esperan se ubique nuevamente por debajo del 2%. Hacia adelante, el mercado espera que el IPC se mantenga por debajo de ese umbral. En cuanto al dólar, proyectan tenga una suba de casi el 13% en todo 2026.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) estimó una inflación mensual de 1,7% para el octavo mes del año.
Hacia adelante, el mercado proyectó una desaceleración gradual de los precios, con el IPC por debajo del 2%. La inflación sería para los siguientes meses de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, mientras que para enero de 2027 se espera un incremento de 1,6%.
Dólar
La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.530 por dólar para el promedio de septiembre de 2026.
Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un dólar de $1.630, lo que arroja una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.626.