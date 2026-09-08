La inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró 1,7% en agosto y acumuló 21,5% en lo que va del año
La inflación porteña fue del 1,7% en agosto, mientras que la variación acumulada en 2026 llegó al 21,5% y la interanual se ubicó en 33,3%.
El IPC de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 1,7% en agosto, según el dato difundido por el Gobierno porteño. Con este resultado, la inflación acumuló un incremento del 21,5% en los primeros ocho meses de 2026.
En la comparación interanual, el índice alcanzó el 33,3%, mientras el dato vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios durante el segundo semestre del año.
La inflación en territorio porteño bajó en julio 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.
Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,6% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.
El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 1,8% e incidió 0,32 puntos, con los impulsos de Frutas (12,5%), Pan y cereales (2,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,6%).
La marcada desaceleración de precios en CABA, sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el jueves 10 de septiembre. Se espera que también marque un menor avance que deje al IPC por debajo del 2%, según estiman las consultoras privadas.