La inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró 1,7% en agosto y acumuló 21,5% en lo que va del año

La inflación porteña fue del 1,7% en agosto, mientras que la variación acumulada en 2026 llegó al 21,5% y la interanual se ubicó en 33,3%.

El IPC de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 1,7% en agosto, según el dato difundido por el Gobierno porteño. Con este resultado, la inflación acumuló un incremento del 21,5% en los primeros ocho meses de 2026.

En la comparación interanual, el índice alcanzó el 33,3%, mientras el dato vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios durante el segundo semestre del año.

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En agosto, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 1,7%. En los primeros ocho meses del año acumuló una suba de 21,5%. La trayectoria interanual se ubicó en 33,3%.



Informe completo en: https://t.co/cFfe2JkkXl#IDECBA#Inflación pic.twitter.com/sJyRQXZycB — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) September 8, 2026 La inflación en territorio porteño bajó en julio 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,6% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.