La inflación de CABA se desaceleró al 1,7% en agosto y anticipa un dato similar a nivel nacional
La inflación porteña bajó del 2,9% al 1,7% mensual y refuerza la expectativa de que el IPC nacional se ubique debajo del 2% en agosto.
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró con fuerza en agosto y registró una suba del 1,7% respecto de julio, cuando había marcado 2,9%.
El dato quedó en línea con las expectativas del mercado y refuerza la idea de que el salto registrado el mes anterior respondió principalmente a factores estacionales y no al inicio de una nueva tendencia inflacionaria. En los primeros ocho meses del año, el índice acumula un aumento del 21,5%, mientras que la variación interanual llegó al 33,3%.
Composición favorable
La composición del índice también presentó una mejora respecto de julio. Los bienes aumentaron 1,6% mensual y los servicios 1,8%, reduciendo considerablemente la brecha entre ambos.
Entre los principales incrementos, vivienda avanzó 2,6%, impulsada por expensas y alquileres; alimentos subió 1,8%; salud aumentó 1,9% por los ajustes en las prepagas; y transporte registró un alza del 1,2%, debido principalmente a las tarifas de colectivos y subte.
Cautela por la inflación núcleo
Los precios regulados aumentaron 1,8% durante agosto, mientras que la inflación núcleo alcanzó el 2,1% mensual. Este último dato aparece como el principal aspecto menos favorable del informe, ya que la inflación subyacente se ubicó por encima del índice general.
De todos modos, la evolución del IPC porteño ofrece una señal positiva para la medición nacional: su extrapolación al índice del Indec apunta a una inflación cercana al 1,67% mensual, en línea con las proyecciones que ubican al IPC nacional entre 1,7% y 1,8%.
Los indicadores de alta frecuencia de septiembre también muestran una dinámica favorable y refuerzan la expectativa de que la inflación continúe por debajo del 2% mensual. En esa misma dirección se ubican los breakevens de inflación, que actualmente rondan el 1,7% para septiembre.
* Federico Filipini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero