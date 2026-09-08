Intentó escapar, descartó una bolsa y fue detenido tras una persecución: qué había adentro

Un joven de 23 años intentó escapar durante un control policial, desató una persecución y durante la huida descartó una bolsa antes de ser detenido.

Una persecución ocurrida durante la madrugada en Godoy Cruz terminó con un joven de 23 años detenido y varios gramos de estupefacientes secuestrados. El sospechoso intentó escapar a bordo de una motocicleta cuando efectivos policiales quisieron identificarlo. Durante la huida, arrojó una bolsa que luego fue recuperada por los uniformados

De acuerdo con información policial, el procedimiento comenzó cerca de las 23.20, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Godoy Cruz (UAP) intentaron identificar al conductor de una motocicleta Mondial 110 en inmediaciones de calles Chuquisaca y Cosquín.

La fuga y el paquete arrojado El motociclista hizo caso omiso a la orden policial y aceleró para escapar. Durante el seguimiento, el sospechoso arrojó una bolsa al camino antes de continuar con la fuga.Finalmente, los uniformados lograron interceptarlo en la zona de Cosquín y Vergel.

Mientras se realizaba el procedimiento, los efectivos regresaron sobre el lugar donde había sido descartado el paquete. Allí encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal.

Motocicleta, estupefacientes y efectivo secuestrado durante el procedimiento. Personal de la Policía Contra el Narcotráfico realizó el análisis correspondiente y confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 30 gramos. Además de la droga, fueron secuestrados dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.