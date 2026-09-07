El robo de una alcancía y la persecución policial con "lluvia" de dólares falsos en Las Heras

Dos malvivientes fueron detenidos la tarde de este domingo tras una persecución de película que incluyó maniobras peligrosas y una "lluvia" de dólares falsos en Las Heras . Los sospechosos quedaron complicados por el robo de una alcancía que tenía el dinero apócrifo , el cual descartaron en pleno intento de huída de las movilidades policiales.

El episodio tuvo su inicio minutos después de las 13.30 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba tareas preventivas por la zona del barrio Centorbi y tomaron conocimiento sobre una mujer que había sufrido una situación de inseguridad en su negocio de calles Aristóbulo del Valle y Garza Mora .

Una vez en el lugar, entrevistaron a la víctima, una comerciante de 22 años que se mostró molesta ante el personal y les relató que un sujeto con vestimentas oscuras irrumpió en su local y se llevó una alcancía con dinero, surge de la información policial.

Además, agregó que el sospechoso se subió a un automóvil negro conducido por un cómplice, aportando parte del dominio. Así, los uniformados comenzaron a patrullar hacia el sector este del distrito lasherino de El Algarrobal y, llegando al límite con el departamento de Guaymallén . notaron la presencia de un Fiat Argo negro con coincidencias en los números y letras de la chapa patente.

En ese instante, el conductor del rodado aceleró con claras intenciones de evadir a la patrulla, lo que dio unicio a una persecución hacia el este de calle Mathus Hoyos . En el trayecto, los presuntos ladrones circulaban a toda velocidad, sobrepasando otros vehículos en peligrosas curvas y poniendo en riesgo a terceros.

El Fiat Argo en el que se movilizaban los sospechosos. Gentileza.

Pero, cuando avanzaron hacia el carril Lavalle, en dirección al sur, los policías se pusieron a pocos metros y el acompañante del vehículo perseguido, que iba sentado en la parte trasera, abrió una puerta y arrojó en movimiento un puñado de billetes verdosos.

Dos detenidos por el robo de dólares falsos

Unos 150 metros más adelante, los funcionarios pudieron interceptar el automóvil, aprehendiendo inmediatamente a los dos sujetos, identificados como Aldo Sebastián Guzmán (39) y Julián Marcelo Moreno Ferrer (24).

Por su parte, se lograron recuperar la moneda papel descartada en medio de la persecución, constatando que se trataba de doce billetes de 100 dólares falsos, algunos de los cuales estaban pegados a un pañuelo rojo. Asimismo, en el interior del rodado utilizado por los sospechosos, se hallaron trozos de una alcancía rota.

Los billetes descartados por los delincuentes en plena calle y la alcancía destruída. Gentileza.

A raíz de eso, se informó sobre la situación a un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal N°1, quien dispuso el secuestro del dinero apócrifo y de los celulares de ambos presuntos autores del robo, así como también del vehículo en el que se movilizaban y los pedazos de alcancía hallados.

Esos elementos eran analizados para definir la situación procesal de los sujetos, aunque Guzmán se encontraba más complicado porque presentaba un pedido de captura en un expediente de robo, por un hecho ocurrido el 6 de agosto en Maipú.