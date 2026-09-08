Intentó robar una moto, escapó y terminó reducido por los vecinos

Dos delincuentes intentaron robarle la moto a un joven en Cramer y La Pampa. Los vecinos intervinieron, atraparon a uno y el otro logró escapar.

Un intento de robo en plena calle terminó con uno de los sospechosos reducido por vecinos en el barrio porteño de Belgrano R. El episodio ocurrió durante la tarde en la esquina de Cramer y La Pampa, donde dos ladrones intentaron robarle la moto de un joven.

Varias personas que se encontraban en la zona advirtieron la situación y decidieron intervenir. Al detectar el ataque, comenzaron a perseguir a los delincuentes mientras estos intentaban escapar.

Vecinos retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía TN Durante la fuga, uno de los sospechosos consiguió alejarse corriendo. Su acompañante, en cambio, perdió el equilibrio y cayó al suelo, circunstancia que fue aprovechada por los vecinos para rodearlo y evitar que continuara la huida.

El hombre permaneció reducido en la calle hasta que arribaron los efectivos policiales. Mientras se encontraba en el piso, algunas de las personas que habían participado de la persecución lo golpearon y le dieron patadas.

La reconstrucción del hecho El hecho ocurrió en un sector de importante movimiento, con comercios abiertos y cámaras de seguridad. Según la reconstrucción, fueron los propios vecinos quienes detectaron el intento de robo y reaccionaron para impedirlo.