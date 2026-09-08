Pactó una venta por redes, lo amenazaron con un arma y le robaron todo la mercancía en Maipú

La víctima denunció que el supuesto comprador escapó con la campera, y concretó el robo tras amenazarlo con un revólver en medio de una persecución

El robo ocurrió cuando la víctima se encontró con los dos malvivientes tras haber pactado una venta por redes sociales. (foto ilustrativa).

Un joven de 18 años fue víctima de un robo a mano armada ocurrido durante la noche del lunes, en medio de una venta pactada por redes sociales en Maipú. El encuentro se produjo en el interior del Parque Canota, donde el supuesto comprador llegó acompañado por otro hombre y terminó llevándose la mercancia sin pagarla.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 19.35, cuando el joven se reunió con el supuesto comprador para concretar la entrega de una campera deportiva que había ofrecido mediante redes sociales.

La venta que terminó en un robo El joven manifestó ante los efectivos que, el hombre llegó acompañado por otra persona y, durante el encuentro, se colocó una campera deportiva marca Nike que pretendía adquirir. Sin embargo, lejos de concretar el pago, ambos emprendieron la fuga.

La víctima intentó seguirlos para recuperar la prenda, pero la situación tomó otro rumbo cuando uno de los sujetos sacó un arma de fuego tipo revólver y lo amenazó. Ante esa situación, el joven desistió de continuar la persecución y se retiró del lugar.