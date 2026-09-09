Video: un ladrón quedó filmado durante el robo a un comercio de Maipú y buscan identificarlo

Un ladrón quedó filmado mientras perpetraba un robo la madrugada de este martes en un comercio de Coquimbito, Maipú . El sospechoso violentó las rejas del local, vació la caja registradora y se dio a la fuga. Buscan identificarlo mediante las imágenes captadas por una cámara de seguridad .

El hecho de inseguridad se registró minutos antes de las 4 cuando se activó el sistema de alarmas de la empresa de seguridad y videovigilancia SNV Monitoreo en el Trozadero Urquiza , ubicado en calle Urquiza 2.800 del citado distrito maipucino.

El personal de esa firma constató la situación y observó a través de una cámara de seguridad del negocio el ingreso de un malviviente que violentó las rejas de una ventana y se dirigíó inmediatamente hacia la parte trasera del mostrador.

Acto seguido, abrió la caja registradora y sustrajo los 30.000 pesos en billetes de baja denominación que habían quedado de la recaudación del día anterior e iban a ser utilizados para los vueltos de la jornada por iniciar, surge de las posteriores averiguaciones policiales.

Al observar esa situación, desde la empresa de seguridad privada se comunicaron con el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) y alertaron a las autoridades sobre el ilícito, por lo que se desplazaron a movilidades de la jurisdicción hacia el negocio afectado.

Pese a la rápida intervención y los patrullajes por las inmediaciones, no se logró dar con el autor del robo, quien vestía campera inflable oscura, gorra negra y pasamontañas.

Por su parte, los efectivos que trabajaron en la escena constataron los daños en la reja de la ventana y una trizadura en el vidrio, provocados por el maleante para poder entrar al local, surge del procedimiento policial.

En tanto, se solicitaron las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia para su correspondiente análisis, con el objetivo de identificar al ladrón que protagonizó el episodio.