Se conoció cómo fue el plan para asesinar a Federico Aramburú tras la riña en el bar de País

En la tercera jornada del juicio en París, investigadores detallaron cómo los acusados persiguieron en camioneta al ex Puma tras la pelea en el bar.

La reconstrucción del asesinato de Federico Martín Aramburu sumó revelaciones escalofriantes durante la tercera jornada del juicio oral en el Tribunal de lo Penal de París. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, presentó ante la corte la secuencia detallada de la emboscada ocurrida en la madrugada del 19 de marzo de 2022 y expuso la frialdad y rapidez con la que actuaron los atacantes tras el altercado inicial.

La reconstrucción de la pelea y la falsa chapa policial La investigación reconstruyó el desencadenante de la agresión en el bar Le Mabillon mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios del personal. Según la descripción del comisario Gruselle, la disputa escaló tras una agresión menor de Loïk Le Priol hacia Shaun Hegarty y la reacción de Aramburu. Testigos presenciales definieron el enfrentamiento dentro del local como "una verdadera pelea de hombres" en la que los deportistas llevaron la ventaja física.

Sin embargo, el elemento determinante ocurrió cuando los acusados fueron retirados del lugar: “El vigilante del local declaró que Le Priol le mostró un brazalete policial y un arma, de la que llegó a sacar el tambor, para hacerse pasar por agente. El guardia se apartó porque le creyó”.

En ese instante, según quedó registrado en imágenes televisivas de la confrontación, el agresor habría advertido a viva voz: “Voy a matarlo”, una frase que contradice directamente su primera declaración en el juicio, donde afirmó haber actuado en "legítima defensa".

N/A La cacería en camioneta y la letalidad de los disparos Tras la expulsión del bar, comenzó el plan para interceptar a las víctimas. La investigación confirmó que la camioneta Jeep conducida por Lyson Rochemir salió a buscar a Aramburu y a Hegarty por las calles de París. Ante el tribunal, se precisó que fue el imputado Romain Bouvier quien le ordenó a la conductora frenar el vehículo al divisar al exjugador argentino de 42 años para concretar el ataque.