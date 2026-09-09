Locura en la Riccheri: manejaba tomando cerveza, sin seguro ni RTO y dio 2,56 de alcohol

Un conductor de 35 años fue sancionado luego de ser detectado con 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5.

El hecho ocurrió durante un operativo de fiscalización integral desplegado en la madrugada del domingo en ambos sentidos de la autopista. El hombre circulaba en un vehículo particular y, al ser detenido por los agentes, advirtieron que estaba tomando cerveza mientras manejaba . Incluso había dejado la lata en la puerta del automóvil.

Cuando el personal de la ANSV le preguntó si había consumido alcohol, el conductor respondió simplemente: “Un poco” . Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,56 g/L, una cifra muy superior a los límites permitidos por la normativa vigente.

Pero la alcoholemia positiva no fue la única irregularidad detectada. El vehículo circulaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), sin la identificación correspondiente y con el conductor sin el cinturón de seguridad colocado .

Ante la acumulación de infracciones, la Licencia Nacional de Conducir fue inhabilitada . Ahora será la Justicia correspondiente la que determine el período durante el cual el hombre no podrá volver a conducir. Además, deberá afrontar multas que, en conjunto, superan los 5,5 millones de pesos .

Más de 2.700 vehículos fiscalizados

El procedimiento se realizó en el marco de un operativo integral de la ANSV llevado adelante durante la madrugada del domingo en ambos sentidos de la autopista Riccheri.

En total, los agentes fiscalizaron 2.744 vehículos y sancionaron a 110 conductores. De ese total, 90 fueron detectados con alcoholemia positiva, lo que representa la principal causa de las infracciones registradas durante el operativo.

Desde el organismo destacaron la importancia de los controles para detectar a tiempo conductas de riesgo y evitar que conductores alcoholizados y vehículos que no cumplen con las condiciones de seguridad continúen circulando por las rutas y autopistas.