Caso Loan: quiénes son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, los apuntados por el comisario
El comisario Walter Maciel apuntó contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña por la desaparición de Loan Peña en 2024.
El comisario Walter Maciel declaró ante la Justicia por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Nueve de Julio, Corrientes. Ante el tribunal, señaló a tres de los acusados como responsables y revivió la hipótesis del atropellamiento del niño en las inmediaciones de la casa de su abuela. Maciel imputa el encubrimiento al matrimonio Pérez Caillava, quienes habrían ayudado a Laudelina Peña a esconder el cadáver.
Esta hipótesis, desestimada por los investigadores, sostiene que cuando el matrimonio Pérez-Caillava abandonaba la casa de la abuela Catalina Peña para ir a ver el partido de River Plate contra Riestra, atropelló al niño con su camioneta. Se cree que Laudelina Peña los habría ayudado a esconder el cadáver. Dentro de esa línea, Walter Maciel es imputado por el encubrimiento del matrimonio, quienes al día siguiente viajaron a Corrientes en un auto distinto mientras Maciel se ocupaba del rodado del supuesto accidente.
Pérez, Caillava y Laudelina: los señalados por el comisario
"Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina Peña", sentenció hoy Maciel ante la Justicia, asegurando: "No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes". Agregó que el niño fue víctima de "un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento". "Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos", definió.
Recapitulando tras la larga investigación, cabe señalar que Carlos Pérez es un exmarino y esposo de María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de Nueve de Julio. Ambos estuvieron en el almuerzo organizado en la casa de Catalina Peña y, cuando los niños y adultos fueron al naranjal, ellos acusan haber partido hacia su casa para el ver un partido de fútbol. Según acusa Maciel y había sostenido Laudelina, chocaron con su Ford Ranger al niño.
Laudelina Peña es la tía del menor y una de las más complicadas en el caso Loan. Ella atestiguó el atropellamiento y el matrimonio la habría amenazado para que no revelara el siniestro vial, pero después se desdijo y pidió perdón por mentir, revelando también que a Loan "se lo llevaron", pero ya sin gran credibilidad entre los idas y vueltas de sus declaraciones.