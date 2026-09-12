Tragedia en Luján: un peatón murió tras ser atropellado por una camioneta

El siniestro ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino.

Un peatón murió este viernes tras ser atropellado por una camioneta en Luján de Cuyo. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino, donde se desplegó un operativo de emergencia.

Qué se sabe del accidente fatal en Luján De acuerdo con la información, una Toyota Hilux circulaba por la RP 15 en dirección norte cuando, al atravesar el cruce con Ameghino, colisionó con un peatón que intentaba cruzar la calzada de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó hasta el lugar y constató el fallecimiento del peatón. . El conductor de la camioneta, de 51 años, no sufrió lesiones. Además, el dosaje de alcohol realizado tras el siniestro dio resultado negativo, con 0,00 g/l.