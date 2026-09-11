Dolor por el accidente fatal en Junín: quién era la estudiante de 15 años que murió tras ser atropellada

Un trágico accidente que terminó con la vida de una estudiante de 15 años generó dolor y conmoción en la Zona Este. Se trata de Clara Glenon , quien fue atropellada por una camioneta durante la tarde del jueves en Junín y murió horas después en el Hospital Central , a raíz de las graves lesiones sufridas.

La adolescente había sido internada en el nosocomio capitalino, luego de ser trasladada en el helicóptero sanitario Halcón III desde el Hospital Perrupato de San Martín, donde fue asistida inicialmente.

Su cuadro era sumamente complicado, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el siniestro. Más allá de que pudo ser recuperada luego de ese episodio, presentaba traumatismo encefalocraneano grave (TEC), hematoma subdural , hemorragia subaracnoidea traumática, trauma toracoabdominal cerrado , neumotórax laminar izquierdo, fractura de pelvis y shock hipovolémico .

Finalmente, pese a los esfuerzos de los médicos, el cuerpo de Glenon no pudo resistir las graves lesiones sufridas y terminó perdiendo la vida en el transcurso de la madrugada de este viernes.

El deceso de la adolescente generó un fuerte impacto en la comunidad juninense, sobretodo en la escuela N° 4-055 Presbitero Constantino Spagnolo , a donde asistía la víctima.

Los mensajes en las redes y la situación del conductor

En ese sentido, en las redes sociales se replicaron los mensajes para despedir a la joven fallecida. Incluso, desde el ámbito del básquet de la Zona Este hubo posteos en apoyo a la familia Glenón, fuertemente ligada a esa disciplina: "Acompañamos y abrazamos muy fuerte a nuestra amiga y compañera Cintia Glenon en este difícil momento y extendemos nuestro cariño a toda su familia", publicaron desde el equipo Maxi Basquet Junín.

Asimismo, San Martín Básquet envió su apoyo al padre de la adolescente: "Nuestra profundas condolencias para nuestro amigo y jugador de Panchito Basquet, Diego Glenon, ante el sensible fallecimiento de su amada hija Clara Glenon".

Los mensajes que reflejaron el dolor por la muerte de Clara Glenon. Facebook.

Por otro lado, el conductor de la Fiat Toro, un hombre de 72 años, quedó a disposición de la fiscal de Tránsito de la Tercera Cinscunscripción Judicial, Griselda Digier. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardaba por la incorporación de los trabajos y peritajes realizados en la escena para definir la situación procesal del automovilista.

El accidente fatal en Junín

El accidente ocurrió alrededor de las 13.50 en la intersección de avenida Mitre y González, donde la adolescente fue atropellada por una Fiat Toro negra, conducida por un hombre de 72 años.

Según declaró el conductor, circulaba por avenida Mitre hacia el oeste y se encontraba detenido en un semáforo. Al retomar la marcha, aseguró que no habría advertido la presencia de la menor y se produjo la colisión.

Un testigo, en tanto, declaró que observó a la adolescente cuando cruzaba avenida Mitre en dirección hacia el sur, momento en el que fue embestida por la camioneta.