Se conocieron nuevas imágenes del accidente aéreo en Miami y surgen datos clave de la investigación

Los primeros elementos analizados por la NTSB indican que el Boeing 767 habría aterrizado a unos 293 km/h y recorrido cerca de 400 metros más allá de la pista.

Se conocieron nuevas imágenes del accidente del avión de carga ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras la investigación comenzó a aportar nuevos datos sobre los últimos segundos del Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Prime Air. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) trabajan para determinar las causas del hecho, que dejó al menos cinco muertos y cinco heridos.

Los nuevos datos e imágenes del accidente aéreo en Miami Según los datos preliminares de la NTSB, el avión habría aterrizado a unos 158 kt, equivalentes a 293 km/h, y posteriormente habría recorrido cerca de 1.300 pies, unos 400 metros, más allá de la pista. Uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es que los reversores de empuje no habrían sido desplegados después de hacer contacto con la pista.

Los registros también muestran un aumento de las palancas de empuje después de que las ruedas tocaron tierra. Ese movimiento podría corresponder a un intento tardío de volver a elevar la aeronave, una maniobra que finalmente habría sido abandonada. La secuencia será uno de los elementos que deberán reconstruir los investigadores a partir de la información recuperada del avión.

El Boeing 767-300 realizaba el vuelo 7598 de 21 Air para Amazon Air y había llegado desde San Juan, Puerto Rico. Se trataba de su tercer vuelo del día. Tras abandonar la zona operacional del Aeropuerto Internacional de Miami, la aeronave terminó junto a una calle cercana y chocó contra varios autos.

Las cajas negras ya fueron recuperadas Las autoridades recuperaron las dos cajas negras, que permitirán avanzar sobre aspectos centrales del accidente. La investigación analizará los intercambios dentro de la cabina, las condiciones meteorológicas, el rendimiento del avión y las decisiones tomadas por la tripulación durante la aproximación, el aterrizaje y los segundos posteriores al contacto con la pista.