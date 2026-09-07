Un motociclista resultó gravemente herido tras colisionar con otra moto en Godoy Cruz

El motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central. El otro conductor abandonó el lugar antes de la llegada de la asistencia médica.

Un motociclista resulto gravemente herido durante la noche del domingo en Godoy Cruz , luego de protagonizar un fuerte accidente contra otra moto en la interseción de calle de Armani y Corredor del Oeste. El conductor del otro rodado se retiró del lugar antes de que llegara la asistencia.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22.20, tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre la colisión entre las dos motocicletas. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a uno de los conductores tendido sobre la calzada, mientras que el segundo involucrado ya no se encontraba en el lugar.

Fue trasladado al Hospital Central Al lugar llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que asistió al conductor y realizó las actuaciones correspondientes. Posteriormente fue trasladado al Hospital Central, donde los médicos diagnosticaron politraumatismos graves.