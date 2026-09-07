Perdió el control, volcó y el test arrojó que circulaba con más de cuatro veces el alcohol permitido

El conductor no sufrió lesiones tras el vuelco. El test de alcoholemia arrojó un resultado muy por encima de los valores permitidos para circular.

Tras el vuelco, el conductor fue sometido al respectivo test de alcoholemia, que arrojó un resultado alarmante.

Un vuelco en solitario terminó con un conductor alcoholizado en Guaymallén, donde el test de alcoholemia arrojó 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre. El accidente ocurrió durante la madrugada en la zona del Acceso Sur y Carril Ponce y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 5 y fue advertido luego de un llamado a la línea de emergencia 911, que alertó sobre la presencia de un vehículo volcado en ese sector. Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de un siniestro protagonizado por un solo rodado y que no había personas lesionadas.

El resultado del test de alcoholemia Tras dar con el conductor, los uniformados lo sometieron al hombre al correspondiente control de alcoholemia para verifica si conducía bajo los efectos del alcohol.

El resultado fue contundente: 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que derivó en el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9.099.