Accidente en el Acceso Sur: perdió el control, choco contra los tachos de una obra y se fugó

El accidente ocurrió luego de que el conductor del rodado perdiera el control y chocara contra los tachos de una obra. Tras el hecho, abandonó el vehículo.

Tras el accidente, el conductor de la camioneta se dio a la fuga

Un conductor protagonizó un accidente vial durante la mañana en el Acceso Sur, luego de que perdiera el control y chocara contra varios tachos de una obra de construcción pasando el puente del Río Mendoza. Tras el hecho, el conductor del rodado se dio a la fuga y abandonó a su acompañante.

De acuerdo con información policial, el vehículo circulaba por la zona, cuando por motivos que son materia de investigación, el rodado terminó impactando contra varios tachos y elementos colocados para señalizar la zona de trabajos.

El conductor de la camioneta se dio a la fuga Tras el impacto, el conductor de la camioneta abandonó el lugar y escapó. En tanto su acompañante, una mujer, fue sometida al correspondiente test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.