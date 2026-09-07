Accidente en el Acceso Sur: perdió el control, choco contra los tachos de una obra y se fugó
El accidente ocurrió luego de que el conductor del rodado perdiera el control y chocara contra los tachos de una obra. Tras el hecho, abandonó el vehículo.
Un conductor protagonizó un accidente vial durante la mañana en el Acceso Sur, luego de que perdiera el control y chocara contra varios tachos de una obra de construcción pasando el puente del Río Mendoza. Tras el hecho, el conductor del rodado se dio a la fuga y abandonó a su acompañante.
De acuerdo con información policial, el vehículo circulaba por la zona, cuando por motivos que son materia de investigación, el rodado terminó impactando contra varios tachos y elementos colocados para señalizar la zona de trabajos.
El conductor de la camioneta se dio a la fuga
Tras el impacto, el conductor de la camioneta abandonó el lugar y escapó. En tanto su acompañante, una mujer, fue sometida al correspondiente test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre.
La situación quedó bajo investigación, mientras se busca reconstruir la mecánica del choque, dar con el paradero del conductor y determinar por qué decidió darse a la fuga luego del choque.