Preocupación por Leclerc: tras el fuerte golpe en Monza, no se sabe si podrá correr en Madrid

Charles Leclerc abandonó el Gran Premio de Italia después de sufrir un fuerte accidente en Monza y ahora su presencia en Madrid quedó supeditada a nuevos controles médicos. El piloto de Ferrari fue trasladado al centro médico tras el impacto, recibió el alta al no detectarse lesiones, pero deberá someterse a algunas revisiones adicionales antes de la próxima carrera.

El monegasco perdió el control de su Ferrari SF-26 a alta velocidad en la Parabólica, al final de la segunda vuelta, y terminó contra el muro. El impacto provocó la bandera roja y obligó a Leclerc a retirarse de la competencia cuando apenas se habían completado los primeros giros.

Tras el accidente , el piloto de Ferrari fue trasladado al centro médico para ser evaluado. Allí no se detectaron lesiones y recibió el alta, aunque reconoció que durante los primeros momentos tuvo un inconveniente que le generó preocupación: “El cuello estaba bien, fue solo la visión un poco al principio”. Luego explicó: “El ojo derecho no me daba una gran visión, pero ahora todo está bien, así que eso era lo que más me preocupaba al salir del coche”.

Más allá de ese episodio, el monegasco admitió que todavía tenía algunas molestias después del impacto. “Luego, después de eso, todo, un poco de dolor aquí y allá, lo cual es normal después de un accidente así, así que nada más”, señaló.

Sin embargo, Leclerc todavía no tiene asegurada su participación en la próxima fecha. El piloto de Ferrari explicó que deberá completar nuevas evaluaciones para determinar si estará completamente recuperado antes de la carrera en Madrid.

“Creo que tendré bastantes revisiones adicionales que todavía tenemos que hacer por mi parte, probablemente esta noche y mañana, para asegurarme de que estaré completamente bien para Madrid”, afirmó. Y añadió: “Debería ser así, pero más vale prevenir que curar”.

Charles is out of the car



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La explicación de Leclerc sobre el accidente

El monegasco también fue consultado por las razones que provocaron la pérdida de control de su Ferrari. Como primera hipótesis, mencionó “una diferencia en la entrega de potencia”, aunque dejó claro que todavía necesita analizar los datos para entender exactamente qué ocurrió.

El accidente significó además un golpe deportivo para Leclerc, que no pudo completar la carrera en Monza. “Es muy frustrante, pero así son las cosas ahora, no puedo cambiar los resultados. Tendré que mirar hacia adelante y ojalá recuperarme en Madrid”, concluyó.