Video: el impactante choque de Charles Leclerc en el inicio del GP de Italia

Charles Leclerc quedó eliminado en la carrera de la casa de la escudería italiana después de un accidente a alta velocidad en la segunda vuelta.

Charles Leclerc sufrió un durísimo accidente en el Gran Premio de Italia y quedó fuera de carrera cuando apenas habían transcurrido dos vueltas en Monza. El piloto de Ferrari defendía la cuarta posición ante Oscar Piastri cuando perdió repentinamente el control de la parte trasera de su monoplaza en la rápida curva de la Parabólica y terminó protagonizando un fuerte impacto.

El monegasco sufrió un trompo y salió despedido hacia las barreras exteriores, contra las que chocó a gran velocidad. Pese a la violencia del accidente, Leclerc pudo abandonar el habitáculo por sus propios medios y, en principio, no sufrió lesiones. El incidente obligó inicialmente a la salida del Safety Car, aunque la dirección de carrera rápidamente tomó una decisión más drástica.

Video: el fuerte accidente de Leclerc en el GP de Italia X @F1 La bandera roja apareció poco después para permitir que los comisarios pudieran trabajar en la reparación de las barreras dañadas. De esta manera, la carrera quedó momentáneamente neutralizada y Ferrari recibió un golpe inesperado en su competencia de local, justo cuando Leclerc tenía por delante una jornada en la que buscaba ser protagonista frente a su público.

El comienzo tampoco había sido sencillo para la escudería italiana. En la largada, Leclerc había protagonizado una maniobra con su propio compañero Lewis Hamilton que obligó al británico a salir de pista y lo hizo retroceder hasta la octava posición. El accidente del monegasco, apenas un par de vueltas después, terminó de convertir el arranque del Gran Premio de Italia en una pesadilla para Ferrari.