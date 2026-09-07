Accidente en la Ruta 60: cuatro adultos y un menor están heridos tras un choque frontal

El accidente se produjo entre Nazar y Polvaredas y dejó a cinco personas heridas, entre ellas un menor, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Notti.

El accidente ocurrió en la Ruta 60 y dejó un saldo de cinco personas heridas. Entre ellas un menor de edad.

Un fuerte accidente vial entre dos camionetas ocurrido durante la mañana en la ruta 60, dejó a cinco personas heridas y causo preocupación entre los que circulaban por la zona, luego de que los dos rodados protagonizaran un choque frontal. Entre los lesionados se encuentra un menor de edad que debió ser trasladado de emergencia al Hospital Notti.

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió cerca de las 10 en el tramo comprendido entre Nazar y Polvaredas, cuando por causas que son materia de investigación una camioneta Kangoo y un Chevrolet S10 chocaron de frente. La violencia del impacto provocó importantes daños en ambos rodados y dejó a varias personas con lesiones de distinta consideración.

Un conductor quedó atrapado tras el impacto Uno de los momentos más complejos del operativo se produjo cuando los equipos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constataron que el conductor de la Kangoo había quedado atrapado dentro del habitáculo. La gravedad de los daños obligó a la intervención de Bomberos, que trabajaron para poder retirarlo del vehículo.

El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial debido a la complejidad de las lesiones que había sufrido.

En la Chevrolet S10 viajaba una familia integrada por cuatro personas. Cuando arribaron los equipos de emergencia, sus integrantes ya habían logrado salir del rodado, aunque también debieron ser asistidos debido a las heridas provocadas por el choque.