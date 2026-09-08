Presenta:

Policiales

|

Acceso Sur

Choque múltiple entre cinco autos en el Acceso Sur: así está el tránsito en la zona

El siniestro ocurrió en el Acceso Sur, involucró a cinco vehículos y generó un importante congestionamiento en uno de los principales accesos a Mendoza. El tránsito quedó liberado pasadas las 10 de la mañana.

MDZ Policiales

El transito en el Acceso Sur quedó totalmente cortado. Se recomienda circular con precaución.

El transito en el Acceso Sur quedó totalmente cortado. Se recomienda circular con precaución.

Mariano Godoy/MDZ

Un fuerte choque múltiple ocurrido en horas de la mañana en el Acceso Sur, a la altura de Rodriguez peña, provocó importantes demoras y cortes de transito, luego de que 5 autos protagonizaran una violenta colisión mientras circulaban por la mencionada arteria.

El accidente se produjo alrededor de las 8.30 y tuvo como protagonistas a cinco vehículos que circulaban por el Acceso Sur: una camioneta Hyundai, un Chevrolet Corsa, un Peugeot, un Chevrolet Agile y un Fiat Palio. Por causas que son materia de investigación, los rodados terminaron impactando y generando un importante caos vehicular en la zona

Como consecuencia del accidente, el tránsito quedó colapsado en ese tramo del Acceso Sur. Personal de transito y efectivos policiales trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y controlar el transito en el lugar. Luego de las 10 el tránsito quedó liberado.

Archivado en

Notas Relacionadas