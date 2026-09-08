Choque múltiple entre cinco autos en el Acceso Sur: así está el tránsito en la zona

El siniestro ocurrió en el Acceso Sur, involucró a cinco vehículos y generó un importante congestionamiento en uno de los principales accesos a Mendoza. El tránsito quedó liberado pasadas las 10 de la mañana.

Un fuerte choque múltiple ocurrido en horas de la mañana en el Acceso Sur, a la altura de Rodriguez peña, provocó importantes demoras y cortes de transito, luego de que 5 autos protagonizaran una violenta colisión mientras circulaban por la mencionada arteria.

El accidente se produjo alrededor de las 8.30 y tuvo como protagonistas a cinco vehículos que circulaban por el Acceso Sur: una camioneta Hyundai, un Chevrolet Corsa, un Peugeot, un Chevrolet Agile y un Fiat Palio. Por causas que son materia de investigación, los rodados terminaron impactando y generando un importante caos vehicular en la zona