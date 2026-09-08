Dos hombres fueron detenidos en Guaymallén en un vehículo que tenía pedido de secuestro desde 2022

La motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente desde 2022 por una causa de robo agravado. Dos hombres fueron detenidos por el hecho.

La motocicleta fue recuperada y los hombres que circulaban en ellla fueron puestos a disposición de la justicia.

Una motocicleta con pedido de secuestro vigente desde 2022 fue localizada y recuperada la noche del lunes durante un patrullaje en Guaymallén. El rodado era trasladado por dos hombres que fueron interceptados mientras circulaban en el vehículo y posteriormente detenidos tras el hecho.

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió cerca de las 00.35, en la zona de Castro y Lago Argentino, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP) observaron una Motomel C150 azul que circulaba sin chapa patente y con las luces apagadas.

La moto que levantó sospechas En el rodado viajaban dos hombres, de 34 y 41 años, a quienes los uniformados identificaron para avanzar con la verificación correspondiente. Durante el procedimiento, además, constataron que ambos se encontraban en estado de ebriedad.

La revisión de la motocicleta permitió establecer que sobre ella pesaba un pedido de secuestro vigente solicitado en 2022, vinculado a una investigación por robo agravado.

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y comunicaron la novedad a la Oficina Fiscal.