El comisario Walter Maciel habló ante el tribunal y señaló a tres responsables por la desaparición de Loan

El comisario Walter Maciel enfrentó este miércoles al tribunal que juzga la desaparición de Loan Peña y expuso una versión que coloca el foco sobre tres de los acusados. El policía sostuvo que el niño habría sido víctima de un atropellamiento y que luego su cuerpo habría sido retirado y ocultado.

Lejos de apartarse de esa línea, Maciel aseguró que la investigación le permitió llegar a una conclusión que considera contundente: Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña serían, según su interpretación, los responsables directos del hecho.

“No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes” , afirmó durante su declaración. Y resumió su hipótesis en tres acciones: “Un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento” .

El comisario, que permanece detenido y está acusado como partícipe necesario , también buscó defender su actuación durante las primeras horas posteriores a la desaparición. Su exposición estuvo atravesada por el intento de demostrar que desplegó recursos para encontrar al menor y que, pese a encontrarse actualmente preso, continúa intentando reconstruir lo ocurrido.

El excomisario Walter Maciel declaró por la desaparición de Loan y apuntó contra Laudelina Peña Foto: Captura de video

“Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice” , sostuvo al comenzar.

Qué dijo sobre las primeras horas

Maciel reconstruyó parte de lo ocurrido el día de la desaparición y señaló que tomó conocimiento del caso cuando fue informado de que un niño había desaparecido. A partir de ese momento, relató que comenzó a reunir información y a tomar contacto con las personas que se encontraban en la zona.

Entre los primeros datos que recibió figuraba la versión de que Loan había ingresado al sector del naranjal y posteriormente había regresado solo. “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, recordó.

También mencionó una conversación con Carlos Pérez, a quien consultó sobre lo ocurrido. Según el relato de Maciel, el exmarino negó haber visto algo relacionado con Loan y mencionó un episodio con una oveja.

El comisario sostuvo además que comunicó la situación al fiscal y que posteriormente solicitó refuerzos para ampliar el operativo. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, afirmó.

Una promesa que dijo no haber olvidado

En otro tramo de su declaración, Maciel hizo referencia a Catalina, la abuela de Loan, y a la promesa que le hizo durante la búsqueda.

“Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó.

El comisario agregó una frase con la que intentó explicar su posición frente al caso: “Por más que esté preso, sigo investigando”.

Las acusaciones contra Laudelina

Laudelina Peña ocupó un capítulo importante de la exposición. Maciel aseguró que comenzó a sospechar de ella desde el momento en que la conoció, el mismo día en que Loan desapareció.

“Laudelina desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, manifestó.

Gentileza

También cuestionó las distintas versiones que, según su relato, fueron surgiendo durante la investigación. En ese contexto, le formuló una pregunta directamente: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”

Además, negó haber mantenido una conversación que le fue atribuida durante la investigación. Su respuesta fue categórica: “Es totalmente mentira”.

Finalmente, Maciel responsabilizó a Laudelina por haber complicado el operativo de búsqueda. “Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda de investigación. Le hizo mal a la causa”, sostuvo.

La declaración del comisario volvió así a poner en primer plano una de las principales incógnitas del expediente: qué ocurrió con Loan después de su desaparición y quiénes participaron de su presunto ocultamiento.