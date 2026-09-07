Un ex comisario evitó la cárcel por delitos de corrupción: la millonaria multa que deberá pagar

El excomisario evitó la cárcel tras admitir su responsabilidad en varios delitos y deberá depositar una millonaria suma en un instituto oncológico.

La Justicia de la ciudad correntina de Mercedes condenó a tres años de prisión en ejecución condicional al comisario retirado Rolando Javier Montiel, exjefe de la Comisaría Primera de esa ciudad, quien reconoció su culpabilidad en una serie de delitos ligados a la corrupción.

Con su reconocimiento, el ex oficial de la Policía de Corrientes evitó ir a la cárcel tras alcanzar un acuerdo de juicio abreviado pleno entre la Fiscalía y su defensa. Montiel reconoció su responsabilidad penal en casos de abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.

La sentencia fue homologada por la jueza de Garantías Simy Benasayag, quien además le impuso a Montiel una inhabilitación de cuatro años para ejercer cualquier tipo de función pública, según especifica el sitio web Tu Mercedes. A la vez, se le impuso una multa de más de 2,6 millones de pesos.

Tras ser hallado penalmente responsable de la serie de delitos, llamó la atención la resolución judicial sobre el destino que se le dará a la multa económica.

El destino del dinero Como parte del acuerdo judicial para evitar la prisión efectiva, Montiel deberá resarcir económicamente al Estado provincial, por lo cual la Fiscalía aceptó un ofrecimiento de $2.695.352,68.