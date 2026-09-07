Cómo será el nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires comenzó a formar a los primeros 120 aspirantes de su nuevo Servicio Penitenciario y de Reintegración Social , la fuerza que tendrá a su cargo la custodia de las personas detenidas en las alcaidías porteñas.

Los ingresantes iniciaron su capacitación en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) , donde cursarán la Tecnicatura Superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario. El programa contempla un primer año con régimen de internado, tras el cual podrán egresar como oficiales penitenciarios, y un segundo año con cursada semanal para completar la tecnicatura.

La primera camada está integrada por hombres y mujeres de entre 18 y 29 años . Para ingresar debieron contar con estudios secundarios completos y superar las diferentes etapas del proceso de selección y admisión.

El Instituto Superior de Seguridad Pública, donde también se capacitan los integrantes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos, tendrá a su cargo la preparación de los futuros oficiales. La tecnicatura combina conocimientos teóricos y herramientas prácticas relacionadas con seguridad, custodia, prevención y gestión de riesgos .

El programa también incorpora contenidos sobre derechos humanos, mediación y resolución de conflictos, comunicación y desescalada, además del uso racional y proporcional de la fuerza. La formación incluye aspectos relacionados con la reintegración social y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad .

La Ciudad comenzó a formar a los primeros 120 agentes penitenciarios en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Qué dijo Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó del comienzo de las clases junto con el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; los ministros de Seguridad y Justicia, Horacio Giménez y Gabino Tapia; los secretarios de Seguridad y Justicia, Maximiliano Piñeiro y Francisco Quintana; y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta.

“Cada uno de los agentes del Nuevo Servicio Penitenciario en la Ciudad tendrá en sus manos la responsabilidad de que los delincuentes estén donde corresponde: tras las rejas”, sostuvo Macri durante el acto.

Qué es el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social porteño

La Legislatura de la Ciudad sancionó en noviembre de 2025 la Ley 6.923, que estableció la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, señaló que la fuerza permitirá que la Ciudad pueda custodiar a sus detenidos con personal penitenciario propio. “Los agentes van a contar con herramientas tecnológicas y con la formación de calidad que brinda el Instituto Superior de Seguridad Pública”, afirmó el funcionario.

La creación del servicio forma parte de los cambios previstos en el esquema penitenciario porteño, junto con el traslado de presos del penal de Villa Devoto a Marcos Paz.

Cómo será la nueva Alcaidía Central de Villa Soldati

El nuevo sistema contará además con una Alcaidía Central que se construye en Villa Soldati, en un predio ubicado en el cruce de la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora. El complejo tendrá una superficie total de 42.000 metros cuadrados y capacidad para más de 500 personas. Allí serán alojados detenidos por orden de la Justicia local de la Ciudad.

De acuerdo con el proyecto, las celdas estarán reforzadas y el perímetro exterior contará con un doble alambrado. También habrá un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras y sensores. La puesta en funcionamiento del complejo permitirá trasladar allí a detenidos que actualmente ocupan espacios en dependencias policiales.