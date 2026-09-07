"Es un psicópata": el desgarrador testimonio del hijo del femicida de Merlo

Una mujer de 62 años fue asesinada durante la madrugada del domingo en una vivienda de Merlo . Su hijo, Ernesto, llegó poco después al lugar y encontró el cuerpo tendido en el piso de una habitación, rodeado de sangre, de acuerdo con su testimonio.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Asunción al 2800. De acuerdo con el relato de Ernesto, su padre, Marcelo Tesio, de 64 años, le contó que antes del crimen había mantenido una discusión con Silvia Beatriz Mina por problemas económicos relacionados con la jubilación .

Siguiendo con su testimonio, el hijo de la víctima llegó a la vivienda acompañado por su hija y su sobrina. Al ingresar a la habitación encontró a su madre en el suelo, con una herida en el cuello y una importante cantidad de sangre alrededor.

Ante la escena, Ernesto decidió sacar rápidamente a las dos menores de la vivienda y llevarlas hasta la casa de un vecino. Luego volvió a ingresar para acercarse nuevamente a su madre. Según relató, por la cantidad de sangre entendió que ya no tenía signos vitales.

En su testimonio también mencionó un detalle que despertó sus sospechas: la ubicación del cuchillo . Ernesto sostuvo que la primera vez que entró a la habitación no observó el arma junto al cuerpo, pero cuando regresó sí la encontró en ese sector.

A partir de esa situación, el hombre sospecha que su padre pudo haber colocado el cuchillo allí posteriormente para intentar sostener otra versión sobre lo sucedido. Se trata de una apreciación de Ernesto basada en lo que aseguró haber observado al entrar y regresar a la habitación.

Tras contarle lo ocurrido, Tesio se acostó sobre la cama y le pidió a su hijo que llamara a la Policía. Según el relato, el hombre presentaba además varios cortes en distintas partes del cuerpo.

"Se nos fue la vieja": La versión que el femicida le habría dado a su hijo

De acuerdo con Ernesto, su padre sostuvo que Silvia lo había atacado durante una discusión y le explicó que ambos estaban comiendo pan con queso cuando comenzó el conflicto. Fue entonces cuando le dijo: “Discutimos y se me fue la mano”.

Tesio también aseguró que las heridas que tenía en el cuerpo habían sido provocadas por su esposa. Sin embargo, Ernesto puso en duda esa explicación y manifestó su sospecha de que su padre podría haberse autolesionado después del crimen en Merlo.

El hijo de Silvia también recordó cómo recibió la noticia. Según contó, su padre lo llamó y le dijo: “Se nos fue la vieja”, antes de que él se dirigiera hasta la vivienda familiar.

Todavía conmocionado por lo ocurrido, Ernesto fue contundente al referirse a Tesio y lo definió como “un psicópata”.

Investigan qué ocurrió dentro de la casa

Una de las primeras versiones surgidas después del hallazgo señalaba que Tesio habría intentado suicidarse tras asesinar a su esposa. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores. Por ese motivo, la declaración del acusado será considerada uno de los elementos clave para reconstruir la secuencia completa y determinar qué sucedió durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

También será determinante la autopsia de Mina, prevista para este martes. El estudio permitirá avanzar sobre las circunstancias en las que murió la mujer y aportar mayores precisiones a la investigación.

De acuerdo con el informe preliminar elaborado por los médicos forenses, la víctima habría muerto durante la madrugada del domingo, aproximadamente doce horas antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro de la vivienda.