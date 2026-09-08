Claudio Barrelier negó haber matado a Agostina Vega y lanzó una grave acusación contra la mamá

Claudio Barrelier , principal imputado por el femicidio de Agostina Vega , amplió este lunes su declaración ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales II de Córdoba. La indagatoria se extendió durante poco más de tres horas y el contenido permanece bajo reserva, aunque su nuevo abogado, Carlos Argüello, dio a conocer algunos detalles.

El acusado repasó las últimas horas en las que adolescente se la vio con vida y reconoció Agostina efectivamente ingresó a su vivienda de calle Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, la noche del 23 de mayo. Según su relato, permaneció allí entre 30 y 40 minutos y luego se retiró con vida en un Volkswagen Gol rojo. La versión contradice la reconstrucción de la fiscalía, que sostiene que Agostina entró a la propiedad a las 22.55 y nunca volvió a salir.

De acuerdo con lo expuesto por su defensa, la joven habría llegado al domicilio en un remís. Barrelier la habría esperado en las inmediaciones, completado el dinero que faltaba para pagar el viaje y acompañado hasta la casa. Después, siempre según sus dichos, ambos habrían salido a la calle tras una llamada telefónica y allí la adolescente habría subido al vehículo.

El imputado también intentó vincular el crimen con una supuesta deuda por drogas que tendría su madre, Melisa Heredia, con Osvaldo Fassetta, otro de los detenidos en la causa. La hipótesis sostiene que Agostina habría sido entregada “en garantía” a personas relacionadas con ese reclamo económico, estimado en $600.000.

Argüello aseguró que su defendido no integraba una organización dedicada al narcotráfico y que recién aquella noche habría tomado conocimiento del conflicto. También afirmó que Fassetta conocía la existencia de la presunta deuda. “Debían plata, exactamente”, respondió el abogado al ser consultado sobre el planteo de la defensa.

La declaración incluyó además una referencia a Franco, un joven con quien Agostina había mantenido una relación y que se encontraba detenido durante esa noche. Según la versión de Claudio Barrelier, los supuestos captores habrían utilizado mensajes para hacerse pasar por él y engañar a la adolescente. El acusado admitió haber actuado como un supuesto nexo, pero negó cualquier participación en el asesinato.

Cuestionó el audio de Agostina

La defensa también cuestionó el audio que Agostina envió a sus amigas antes de desaparecer, en el que dijo que debía escaparse para preparar una sorpresa a su madre. Para Argüello, ese mensaje no habría sido utilizado como una maniobra de Barrelier, sino que respondería a una mentira de la propia adolescente.

El relato presentado por el imputado fue rechazado por fuentes judiciales, que señalaron que su posición exculpatoria “no tiene respaldo probatorio” y que tendrá respuesta a partir de las evidencias reunidas. Entre los elementos incorporados al expediente figuran rastros compatibles con sangre detectados mediante luminol en un Ford Ka, registros telefónicos, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios.

Qué dicen desde la fiscalía

La fiscalía sostiene que Barrelier engañó a Agostina aprovechándose de la relación de confianza que había construido con ella por haber sido pareja de su madre. Para la acusación, una vez dentro de la vivienda, abusó sexualmente de la adolescente y la asesinó para impedir que pudiera denunciarlo.

La investigación también plantea que el cuerpo fue desmembrado en el domicilio y que, el lunes 25 de mayo, los restos fueron trasladados en el Ford Ka de Soledad Andreani hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados.

Tras la indagatoria, el fiscal Garzón sostuvo que la nueva versión será evaluada junto con el resto de las pruebas, pero descartó que por el momento pueda modificar la situación procesal del acusado. “Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen”, afirmó. Además, aseguró que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”.

Como parte de su estrategia, Claudio Barrelier solicitó dos careos: uno con Melisa Heredia y otro con Osvaldo Fassetta. La intención sería confrontar las versiones y atribuirle a este último una participación más relevante en las amenazas vinculadas con la supuesta deuda.

La querella, representada por la abogada Fernanda Alaniz, cuestionó el desarrollo de la audiencia y señaló que los representantes de la familia no pudieron ingresar a la sala. Mientras tanto, Barrelier continúa detenido con prisión preventiva e imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio.