Femicidio de Agostina Vega: elevaron a juicio a Claudio Barrelier y otros cinco imputados

La causa por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años encontrada sin vida en mayo en la ciudad de Córdoba , fue elevada a juicio este jueves por el fiscal Raúl Garzón. La decisión alcanza al principal acusado, Claudio Barrelier , de 34 años, y a otros cinco imputados.

Barrelier quedó acusado como presunto autor del abuso sexual con acceso carnal y del homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género — femicidio —, alevosía y criminis causae . Por esta calificación, en caso de ser condenado, enfrenta una pena de prisión perpetua.

La Fiscalía considera que las pruebas reunidas durante la investigación son suficientes para sostener la acusación y avanzar hacia el juicio oral.

Entre los principales elementos incorporados al expediente aparecen rastros de ADN compatibles con Barrelier y manchas de sangre de Agostina halladas en la vivienda de calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico.

En ese inmueble residían Barrelier, su pareja, una hija de 15 años y otros inquilinos. Para la Fiscalía, los elementos encontrados en ese lugar permiten ubicar allí parte central de la secuencia que terminó con el crimen de la adolescente.

Los otros cinco acusados

Garzón también resolvió elevar a juicio la situación de Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, novia de Córdoba.

Los cinco están acusados de encubrimiento agravado, aunque la Fiscalía atribuye a cada uno distintas intervenciones posteriores al femicidio.

Según explicó Garzón, se trata de diferentes maniobras que habrían tenido como finalidad favorecer al presunto autor del crimen. “Cada uno con diferentes maniobras, todas de favorecimiento, todas en distintos contextos”, sostuvo el fiscal.

La acusación, de este modo, distingue entre Barrelier, señalado como responsable material del femicidio, y quienes, según la hipótesis fiscal, habrían intervenido posteriormente para beneficiarlo.

La hipótesis sobre la noche del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Agostina llegó bajo engaños a la vivienda de Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. Según esa hipótesis, en el interior de la casa la adolescente habría sido abusada sexualmente y asesinada durante la madrugada.

Garzón había señalado que la investigación permitió reconstruir una secuencia que incluyó un engaño, una convocatoria y una instancia de seducción, además de otros hechos que el fiscal decidió no detallar públicamente por su naturaleza.

La acusación se apoya también en distintos elementos relevados durante las pericias y en el material genético incorporado al expediente.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, el cuerpo de Agostina fue trasladado hasta barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de Córdoba capital.

El cuerpo fue encontrado el sábado 30 de mayo de 2026, en un descampado de ese sector de la ciudad.

El antecedente de 2025

La investigación por el femicidio también permitió retomar un expediente anterior que involucra a Barrelier. Se trata de un hecho ocurrido en mayo de 2025, cuando otra joven logró escapar de una vivienda.

Por ese episodio, Barrelier está acusado de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, también calificado.

Garzón había explicado que retomó esa causa después del femicidio de Agostina y que pudo avanzar en su resolución en aproximadamente 100 días. Además, sostuvo que encontró importantes coincidencias entre ambos episodios. Consultado sobre la similitud en la modalidad, el fiscal fue contundente: “Muy similar”.

La Fiscalía descartó además la hipótesis de una red de trata y sostuvo que Barrelier habría actuado solo en ambos ataques.

Una investigación que continúa

Más allá de las dos causas principales, Garzón señaló que durante la investigación surgieron otros hechos que podrían constituir delitos y que continuarán bajo análisis.

Entre ellos mencionó situaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes, negocios nocturnos y episodios de violencia que habrían ocurrido en esos entornos.

Esas investigaciones podrán quedar posteriormente a cargo de fiscales especializados, de acuerdo con la naturaleza de cada hecho.

Con la elevación dispuesta este jueves, la causa por el femicidio de Agostina Vega queda encaminada hacia el juicio oral, donde deberán discutirse las pruebas reunidas durante la investigación y la responsabilidad penal de los seis acusados.