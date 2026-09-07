Crimen en Godoy Cruz: un hombre fue asesinado a puñaladas, el atacante huyó y descartó el arma en la huida

Un hombre de 34 años fue asesinado durante la madrugada del pasado jueves en Godoy Cruz , luego de sufrir múltiples heridas de arma blanca . Tras el crimen, el presunto autor del ataque se dio a la fuga y descarto el arma homicida. La víctima poseia antecedentes penales.

De acuerdo con información a la que accedio este medio, el hecho de sangre ocurrió a las 2.05 en calle Rawson al 2000 , tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre un hombre que se encontraba gravemente herido sobre la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre identificado cómo Carlos Jonathan Gelman de 34 años , quien estaba en el suelo con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza , por lo que se solicitó asistencia médica.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado ( SEC ), llegó hasta el lugar, asistió a Jonathan Gelman y dispuso su traslado hasta el Hospital Central, donde quedó internado debido a las graves heridas sufridas durante la agresión.

Gelman quedó internado bajo atención médica, pero su estado no logró revertirse. Finalmente, el domingo, los profesionales informaron su fallecimiento y señalaron como diagnóstico un traumatismo encéfalo craneano grave (TEC) .

La busqueda del presunto autor

A partir de las primeras averiguaciones, personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) obtuvo información que permitió identificar a un hombre que estaría vinculado con la agresión.

Los investigadores también establecieron que el presunto autor habría arrojado el arma utilizada durante el ataque en inmediaciones del barrio Pablo VI. Hasta ese sector se dirigieron los efectivos y lograron localizar una cortapluma tipo navaja de aproximadamente 30 centímetros, que quedó resguardada para ser sometida a las pericias correspondientes.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, intervino Policía Científica, mientras se dispuso una consigna policial en un domicilio ubicado en el barrio Pablo VI a la espera de una medida de allanamiento.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, que tomará las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio.

Tenia un amplio prontuario

Tras las tareas correspondientes, los uniformados, pudieron constatar que Gelman registraba antecedentes por distintos hechos investigados por la Justicia. Entre ellos figuran una causa de 2022 por robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda, además de expedientes por daño agravado, resistencia a la autoridad e infracción al ASPO en 2020.

También contaba con antecedentes por hurto agravado de un vehículo en la vía pública, registrado en 2016, y por robo agravado en la vía pública con participación de un menor, correspondiente a 2014.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió durante la madrugada del 3 de septiembre, determinar la mecánica de la agresión y avanzar sobre la responsabilidad del hombre señalado como presunto autor.