Crimen del niño en Las Heras: más de 40 tiros y la tragedia en una zona saturada por el narcomenudeo

Leonel Ortiz, de 7 años, fue asesinado en un tiroteo por un conflicto narco en la villa Junín. Detectives afirman que en la zona abunda la venta de droga.

El crimen de Lionel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un tiroteo en medio de un conflicto narco, sacudió la noche de este lunes a la villa Junín, en Las Heras, y a toda la provincia. La primera información hablaba de una escena con más de 40 disparos. Afirman que la zona está saturada de vendedores de droga.

Desde hace tiempo se venía creando un caldo de cultivo ideal para el delito en ese sector del departamento lasherino, ubicado hacia el noroeste de la rotonda del Avión. El crecimiento de los puntos de comercialización de estupefacientes dio inicio a una serie de conflictos entre dealers y narcos de la zona, que ahora desembocaron en la sangrienta muerte de una criatura.

El asesinato del niño en medio de un feroz tiroteo Fuentes investigativas consultadas por MDZ señalaron que pasadas las 21, tres sujetos a bordo de un auto rojo llegaron hasta la vivienda donde se encontraba el menor, en el citado asentamiento, y tras irrumpir en el lugar descargaron una lluvia de disparos contra los presentes.

Al parecer, uno de los proyectiles alcanzó al pequeño Lionel Ortiz, quien fue trasladado gravemente herido en un vehículo particular hasta la el Hospital Carrillo. Allí, recibió asistencia médica, pero, peses a los esfuerzos de los profesionales de la salud, no pudo sobrevivir.

Un importante operativo y el inicio de la investigación Tras la muere del niño, se le dio aviso a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien dispuso realizar una serie de medidas en la escena y también se montó un importante operativo en la zona para intentar dar con los autores, mediante las características ofrecidas por los testigos del vehículo en el que se dieron a la fuga tras el ataque.